Кои са основните акценти от управленската програма на кабинета до 2030 г.?

Управленската програмата на кабинета до 2030 г. е с обем от 208 страници и има 20 раздела.

В правосъдието се предвижда промяна на механизма за разследване на главния прокурор с едновременно определяне на разследващ и контролиращ ад хок прокурор още при образуване на производството. Ще бъде изработен нов Наказателен кодекс, като ще се съкрати драстично времето до окончателен съдебен акт.

Конституционната реформа ще включва и такава на ВСС чрез въвеждане на ротационен принцип на обновяване на състава с оглед ограничаване на политическото влияние. Вече ще има възможност за предсрочно освобождаване на членове на ВСС при извършване на тежки нарушения. Както и процедура за предсрочно освобождаване на съдия в Конституционния съд, отново при тежки или системни нарушения. Предвижда се възстановяване на свободната преценка на президента при назначаване на служебно правителство.

В икономически план се предвижда запазване на пропорционалния модел на данъчно облагане и запазване на размера на действащата ставка на ДДС. Управляващите си поставят за цел трайно намаляване на бюджетния дефицит, по-строг контрол върху публичните разходи, по-добро усвояване на капиталовите разходи и европейските средства.