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В развитие

КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Българските евродепутати със спешен апел към ръководството на ЕС за случая с Ива Михайлова

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Българските членове на Европейския парламент отправиха спешен съвместен апел към ръководството на Европейския съюз, в който се подчертават тревожните нарушения на правата на човека и върховенството на закона в случая на Ива Михайлова, 22-годишна гражданка с двойно българско и македонско гражданство. Властите в Северна Македония понастоящем възпрепятстват пътуването ѝ в чужбина за неотложно медицинско лечение.

"Г-жа Михайлова е получила тежки травми на гръбначния стълб при пътнотранспортно произшествие през октомври 2025. През юли 2026 г. официален медицински консилиум в Университетския клиничен център в Скопие официално потвърди, че необходимата интервенция не е налична в Северна Македония и изисква лечение в чужбина. Въпреки това, на 7 август 2026 г. Основният съд в Кочани отхвърли искането ѝ за временно изземване на конфискувания ѝ паспорт, произволно повишавайки прага на доказване, след като преди това е поискал точното медицинско становище", посочват в позицията си българските евродепутати.

Българската делегация подчертава, че макар случаят да е предимно спешна хуманитарна извънредна ситуация, носеща реален риск от трайни неврологични увреждания, той отразява и дълбоки системни проблеми в правосъдната система на Северна Македония. Писмото посочва обезпокоителни процедурни нередности – включително преследването на единствения пряк очевидец, след като е дал показания в полза на г-жа Михайлова – и повдига сериозни въпроси относно третирането на граждани с българско самосъзнание в страна кандидат за ЕС.

Писмото е подписано от всички български членове на Европейския парламент и е адресирано до председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския Съвет, Антонио Коща, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, Кая Калас, комисаря по разширяването, Марта Кос, директора на генерална дирекция „Разширяване“ в ЕК, Герт-Ян Копман, посланика на ЕС в Република Северна Македония, Михалис Рокас, председателя на Европейския съд по правата на човека и посланиците на държавите членки към ЕС (Корепер 2).

В съобщението си до институциите на ЕС българските евродепутати изискват незабавни действия за:

  • Намеса пред властите на Северна Македония за осигуряване на временно разрешение за медицинско пътуване в чужбина при подходящи гаранции;
  • Следене отблизо на текущите съдебни производства, правата на защита и твърденията за сплашване на свидетели;
  • Изискване за официално разяснение от Скопие относно произволната промяна на доказателствените стандарти от местния съд;
  • Отразяване на тези нарушения в рамките на мониторинга на Европейската комисия върху независимостта на съдебната система и върховенството на закона в напредъка на Северна Македония по присъединяване към ЕС;
  • Поискани са уверения, че българската идентичност и гражданство на г-жа Михайлова не са играли роля в начина по който е третирана тя в съда;

Евродепутатите подчертават, че зачитането на независимостта на съдебната власт не може да оправдае мълчанието на институциите, когато гражданин на ЕС е изправен пред необратими физически вреди и нарушения на основните права.

#казусът с Ива Михайлова #апел #български евродепутати #Брюксел

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