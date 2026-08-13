ДАРА отправи специален поздрав за Бургас: "Евровизия" е магия, вие я притежавате също

Специален поздрав за Бургас отправи българската победителка в Евровизия - ДАРА.

ДАРА: "Здравейте и честито, Бургас! Следващата година ще имате голямото удоволствие да се насладите на една истинска магия, наречена "Евровизия". Всички погледи са във вас в момента, както и догодина. Много се радвам, че най-накрая "Евровизия" ще се завърне - първо на Балканите, но второ — на море, защото отдавна не е било. И със сигурност не са виждали такава сила, каквато има Черно море. Покажете какво означава да си един истински моряк и една истинска русалка. Раздавайте вашата енергия смело, не я пестете, защото "Евровизия" е магия. Вие я притежавате също. Честито, Бургас!"