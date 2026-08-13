Министърът на културата Евтим Милошев поздрави Бургас за домакинството на "Евровизия 2027"

Министърът на културата Евтим Милошев поздрави Бургас за победата. По думите му това е възможност за цяла България. В специално обръщение Милошев поздрави и кмета на града домакин Димитър Николов и неговия екип за усърдната работа.

Евтим Милошев, министър на културата: "Това е огромна възможност за цяла България, защото всеки град, всяко пространство, всяка сцена дава възможност да покажем силата на таланта си, на гостоприемството и на големия културен потенциал, който имаме, пред света и пред Европа. Министерството на културата ще бъде с всички вас, продължаваме заедно."