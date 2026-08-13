Екстремната суша спря АЕЦ "Черна вода" в Румъния. Днес на обяд централата беше изключена от енергийната система на страната. "Черна вода" осигурява 20% от електроенергията на Румъния, а изключването ѝ сега се компенсира с внос на енергия. За да продължи да работи единствената унгарска атомна централа, спешно започна изкуствено повишаване на нивото на Дунав.

След дни на безпрецедентни операции за удължаване на работата на АЕЦ "Черна вода" се оказа, че техническите решения са безсилни пред пресъхването на Дунав.

Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката: "Тази сутрин започна постепенното спиране на Втори блок. В 11.00 ч. той беше изключен от националната енергийна система, докато хидрологичните условия позволят безопасно рестартиране."

Кога, обаче, ще настъпят благоприятните условия за рестартиране на централата - засега не е известно. Дотогава Румъния ще разчита предимно на внос на енергия. Властите увериха, че енргийната криза няма да се усети от битовите абонати. Не се очакват и прекъсвания на тока - поне до следващата седмица.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката: "Прекъсванията на електрозахранването са свързани само с проблеми в разпределителните мрежи, но аварийните екипи ще работят по бързото им отстраняване. Националната енергийната система ще работи в нормални параметри."

Остават обаче призивите да се пести енергия, особено в пиковите часове.

В Унгария, след като беше избегнато безпрецедентното спиране на АЕЦ "Пакш", сега централата работи с 25% от капацитета си. За да бъде осигурена достатъчно вода за охлаждане на централата, започва изкуствено повишаване на нивото на Дунав.

Под водата ще бъде изградена структура, наподобяваща язовирна стена. Предвижда се и потапяне на две баржи с камъни, като операцията може да започне още утре.

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Ако е необходимо, ние сме готови да повишим нивото на водата в Дунав до 20 сантиметра в краткосрочен план чрез контролираното потапяне на двете баржи. Така ще се избегне пълното спиране на "Пакш", докато не бъде изграден и последния речен праг."

Френската енергийна система се оказва най-пострадалата от екстремните жеги това лято. Независимо, че страната продължава да изнася енергия, горещите вълни и пожарите през юни и юли са спрели 3 атомни реактора и са намалили работата в други 7.

Климатичните промени поставиха френските атомни централи пред ново изпитание. Нашествие от медузи във все по-топлите атлантически води задръсти охладителните системи и затвори 3 реактора в централата "Гравлин" в Северна Франция.

Според анализи на нидерландски експерти екстремните жеги това лято могат да заличат икономическия ръст на Европейския съюз за 2026 година.