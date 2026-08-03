Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“

Военните в Румъния взривиха скала, за да отклонят повече вода от Дунав към АЕЦ „Черна вода". Ако не беше пренасочена вода, централата можеше да работи най-много още 4-5 дни. Румъния вече внася ток от Украйна, и води преговори с България и Гърция. В Унгария успяха да включат едната турбина на АЕЦ „Пакш", заради леко покачване на нивото в охладителния канал. Страната обаче продължава да е в енергийна криза.

Взрив, който засега е единствения вариант АЕЦ „Черна вода" да продължи да работи по време на жегите през следващите дни. Заради ниското ниво на Дунав, Първи реактор на централата беше спрян още в началото на миналата седмица. Спирането и на Втори реактор, за Румъния би означавало да загуби близо 20 процента от националното производство на електроенергия.

Кристиан Бушой, държавен секретар в Министерството на енергетиката: „Взривът наистина е от малкото, дори единственото решение, което имаме в момента. Така имаме шанс да преживеем двете седмици на жеги до 15 август. Очакваме да бъде много тежко.“

Вчерашният опит да бъде взривена скалата беше неуспешен. За това днес военните използваха двойно повече експлозиви - 180 килограма.

контраадмирал Марсел Некулае, зам.- началник на щаба на Военноморските сили: „Разрушената скала беше с височина приблизително четири метра и ширина - шест. Тя се срути в съществуваща кухина на дълбочина около 14 метра.“

Целта на взривяването на скалата е да се създаде преграда, която да действа като тапа на ръкава „Бала" и така по канала „Стария Дунав" да започне да нахлуе повече вода в посока към централата.

Раду Мируца, министър на отбраната: „Премахването на тази скала има трайна полза, независимо дали ще удължи експлоатацията на атомната централа с два, четири дни или изобщо няма. Защото тази скала отдавна фигурира на картите на специалистите, отговорни за корабоплаването по Дунав, като нерешен въпрос.“

От петък до края на август Румъния е в състояние на повишена готовност в енергетиката. Автомобилните компании, които действат в страната, обявиха днес, че ограничават производството си по време на горещата вълна. Унгария леко си отдъхна. Унгарският премиер Петер Мадяр съобщи, че късно снощи, когато била изключена предпоследната турбина на АЕЦ „Пакш“, нивото на водата в охлаждащия канал се покачило. За това последната турбина останала в експлоатация. Но тя може да продължи да работи най-много няколко дни. Мадяр заяви, че след призива да се намали използването на електроенергия, в пиковете часове потреблението е намаляло със 700 мегавата.

„Опитвам се да пестя, колкото мога. Дори избягвам да включвам лампата.“

По-тъмно е и по улиците на градовете. Освен, че обществените сгради са без фасадно и декоративно осветление, рекламното също ще бъде изключено по време на жегата. В офисите климатиците се изключват или се включват на по-високи градуси. А където е възможно, служителите работят от вкъщи, докато премине пика на горещата вълна.