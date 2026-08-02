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В капана на безводието: Безпрецедентното спиране на АЕЦ: "Пакш"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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В страната от днес са в сила строги мерки за използване на електричество и вода

капана безводието безпрецедентното спиране аец пакш
Снимка: БТА
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Унгария безпрецедентно спря единствената си атомна централа, заради ниското ниво на Дунав. В страната от днес са в сила строги мерки за използване на електричество и вода. Правителствено постановление разрешава да бъде прекъснато електрозахранването на големи предприятия, ако не спазват ограниченията.

Пресъхналият Дунав спря АЕЦ "Пакш". Подобна мярка се прилага за първи път в 44-годишната историята на централата.

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Предстоят най-критичните пет дни. Атомната централа "Пакш" няма да произвежда електричество, а ни очакват най-горещите дни, в които температурата ще бъде около 40 градуса."

Централата осигурява около 40 процента от годишното производство на електроенергия в страната. Властите предвиждаха спирането да стане следващата седмица, но нивото на Дунав се понижи по-рязко от очакваното.

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Електропреносната мрежа, обществените услуги, както и самите ние ще бъдем подложени на огромен натиск."

За да бъде овладяна енергийната криза от днес в страната действат строги ограничения.

Петер Мадяр, премиер на Унгария: "Моля електричеството да бъде използвано по-съзнателно във времето между 17.00 и 22.00 часа. Всяка компания, институция, местна власт, както и всички хора да се опитат значително да намалят използването на електроенергия."

Снимки: БТА

За да бъде намалено вечерното потребление на ток, товарните влакове спират да се движат между 17 и 22 часа. Правителството разпореди от утре до средата на седмицата държавните служители да работят дистанционно. Частните компании също са призовани по време на жегите да преминат на "работа от вкъщи"."

Забранява се използването на фасадно и декоративно осветление на обществените сгради. Най-лошият сценарий предвижда да има режим на тока за домакинствата. Но Петер Мадяр увери, че тази мярка ще бъде приложена, само ако се изчерпат всички други възможности.

Давид Холоши, аграрен икономист: "Унгария и друг път е преживявала горещи и сухи лета. От 2020-та година обаче горещото лято се превърна в нещо нормално. Летните валежи са много оскъдни. Има и нов проблем - количеството вода, което попада в почвите е много малко."

Заради сушата в Унгария е ограничено поливането, пълненето на басейни и миенето на автомобили.

Пикът на горещините се очаква да премине до края на следващата седмица. Кризата с безводието обаче ще е продължителна. Според унгарския премиер централата може да остане затворена със седмици.

#ниското ниво на Дунав #Петър Мадяр #аец "пакш" #Унгария

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