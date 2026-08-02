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След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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След бурята в Пловдив: Разчистването продължава, десетки са сигналите за изсъхнали дървета
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10 дни след сериозната буря в Пловдив, при която бяха получени над 500 сигнала за паднали дървета, а 40 автомобила бяха премазани, разчистването на града продължава. На различни места по улици и паркове все още стоят огромни купчини с унищожена растителност. Междувременно в общинското предприятие „Паркове и градини“ се трупат ежедневни сигнали за изсъхнали дървета, които създават сериозна опасност за хората.

Автомобилът на Мария е един от многото премазани в резултат на силната буря на 20 юли.

Мария: „Всеки път, когато има буря, по-силен вятър – задължително има паднали клони, множество паднали клони. Дърветата са подминали вече кооперациите, клоните им са много изсъхнали.“

В парк „Сърнена гора“ в район „Северен“ оплакванията са подобни.

Местни жители казват:

„Аз разбирам, че сега след бурята това са извънредни обстоятелства, имаше много материални щети навсякъде, но това са сигнали, които са подавани във времето. А ние чакаме да дойде буря, която да създаде проблем, и тогава да се сетим, че трябва да го решим, което не е добра практика.“

„Майка беше ударена от счупен клон тук преди 10 дни. За последните три години има около 800-900 издадени заповеди. Това са за сухи клони и за дървета, от които около 600 не са изпълнени.“

Най-критичните локации като булеварди, големи паркове и детски градини вече са разчистени от общинското предприятие „Паркове и градини“. Това е около 80% от нанесените щети в целия град. И докато екипите продължават да се борят с последиците от бурята, сигналите за изсъхнали дървета се трупат.

От администрацията в район „Северен“ настояват голяма община да задели средства, за да могат малките кметства да закупят техника и да помагат в превантивните дейности по кастрене на дървета и премахване на вече изсъхналите.

Венцислава Любенова, кмет на район „Северен“: „Районната администрация, не само в Северен, а всички, трябва да разполагат със средства и техника. Заради липсата на общински бюджет все още се чакат и средствата, които бяха обещани миналата година на районните кметства за паспортизация и обследване на зелената система."

#парк „Сърнена гора“ #щети след бурята #Пловидв

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