Продължава отстраняването на щетите след бурята в Пловдив

Продължава отстраняването на щетите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха снощи в Пловдив. За щастие няма пострадали.

Пороят е продължил повече от час и е бил съпроводен с градушка и десетки мълнии. Редица основни булеварди са останали под вода, има множество паднали дървета и запушени шахти. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. От пожарната са се отзовали на десетки сигнали за закъсали във водата автомобили. Наложило се е да освобождават хора от коли, върху които са паднали клони.

Заради аварии в две подстанции за няколко часа без вода останаха части от града. Общо до момента са подадени 422 сигнала към пожарната, от които през нощта са отработени 78. Някои са оставени за светлата част на деня, тъй като ще има нужда от тежка техника за отстраняване на дърветата. Сред сигналите са за 40 дървета, паднали върху леки автомобили, и 35 на пътното платно. Пожарникарите са реагирали на три сигнала за пожари, най-вероятно причинени от мълнии. Паднало дърво до Централната жп гара е ударило контактната мрежа и е причинило повреда. Пътниците са били превозвани с дизелови локомотиви, автобуси и други влакове.