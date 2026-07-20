България е на път да придобие архива на историка и общественик Иван Гаджев, каза министърът на културата

България е на път да придобие архива на историка и общественик Иван Гаджев, съобщи в Гоце Делчев министърът на културата Евтим Милошев. По думите му още тази седмица започват преговорите с наследниците на Гаджев, след като Министерският съвет вече е определил преговорен екип.

Министърът заяви, че архивът е безценен източник за историята на българската емиграция и Неврокопския край. В него се съхраняват близо един милион страници документи, книги и свидетелства с голямо историческо значение. Милошев допълни, че към момента не е обсъждана конкретна сума за придобиването на архива.

Министърът посети Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“, където се срещна и с наследниците на Иван Гаджев.