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България е на път да придобие архива на историка и общественик Иван Гаджев, каза министърът на културата

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българия път придобие архива историка общественик иван гаджев каза министърът културата
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България е на път да придобие архива на историка и общественик Иван Гаджев, съобщи в Гоце Делчев министърът на културата Евтим Милошев. По думите му още тази седмица започват преговорите с наследниците на Гаджев, след като Министерският съвет вече е определил преговорен екип.

Министърът заяви, че архивът е безценен източник за историята на българската емиграция и Неврокопския край. В него се съхраняват близо един милион страници документи, книги и свидетелства с голямо историческо значение. Милошев допълни, че към момента не е обсъждана конкретна сума за придобиването на архива.

Министърът посети Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“, където се срещна и с наследниците на Иван Гаджев.

Евтим Милошев – министър на културата: "Дълбоко вярвам, че разговорите ще доведат до една голяма историческа справедливост – България да се погрижи за този архив, за Института "Иван Гаджев", защото този архив и тази сбирка от изключителни свидетелства на времето тепърва ще отворят нови страници за българската история, за историята на Неврокопския край, за историята на хората, които са живели тук, за емиграцията ни в Америка, защото има необятно, необятно пространство от документи и факти."

#Иван Гаджев #Евтим Милошев

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