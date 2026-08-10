Нови лаборатории в Пловдив и Бургас ускоряват обработката на кръвните проби на шофьорите

Две нови лаборатории за изследване на алкохол и наркотични вещества в кръвта, установени при шофьори с полеви тестове, бяха открити в Пловдив и Бургас.
В новия изследователски център в Пловдив първоначално ще се обработват проби само от областта, а постепенно капацитетът ще бъде увеличен. Първоначално двама специалисти ще анализират пробите, а резултатите ще излизат в рамките на 3 до 10 дни в зависимост от вида на наркотичното вещество, което се проверява вместо сегашните от 2 до 8 месеца. В Пловдив дори вече се обработват първите проби. Извършват се две независими изследвания, за да се гарантира максимална точност на резултатите. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова прокуратурата за по-добра организация, за да отговори на по-бързите темпове, с което резултатите вече ще са готови, така че да няма потърпевши граждани, оставени дълго без шофьорски книжки при отрицателни резултати.
Здравко Лазаров, началник сектор „Базова научнотехническа лаборатория" - ОДМВР-Пловдив: „В това помещение се извършва пробоподготовката на съответните проби, трае около ден-два, след това през различни методи се отделят веществата и в следващ анализ в газов хроматограф, с мас спектрален детектор. Това е основния уред, с който се извършва анализа и след това специалиста, който работи на този уред на диаграма на монитора и се разчитат пикове и различните диапазони, с които се установява наличието на съответния вид наркотик в кръвта и урината.“