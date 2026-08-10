Нови лаборатории в Пловдив и Бургас ускоряват обработката на кръвните проби на шофьорите

Две нови лаборатории за изследване на алкохол и наркотични вещества в кръвта, установени при шофьори с полеви тестове, бяха открити в Пловдив и Бургас.

В новия изследователски център в Пловдив първоначално ще се обработват проби само от областта, а постепенно капацитетът ще бъде увеличен. Първоначално двама специалисти ще анализират пробите, а резултатите ще излизат в рамките на 3 до 10 дни в зависимост от вида на наркотичното вещество, което се проверява вместо сегашните от 2 до 8 месеца. В Пловдив дори вече се обработват първите проби. Извършват се две независими изследвания, за да се гарантира максимална точност на резултатите. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова прокуратурата за по-добра организация, за да отговори на по-бързите темпове, с което резултатите вече ще са готови, така че да няма потърпевши граждани, оставени дълго без шофьорски книжки при отрицателни резултати.