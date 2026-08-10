БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във...
Чете се за: 03:40 мин.
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния...
Чете се за: 02:22 мин.
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Чете се за: 01:37 мин.
Виктория Ангелова спечели световната титла на троен скок...
Чете се за: 01:37 мин.
Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Божидар Саръбоюков: Мечтая да направя голям скок на голямо състезание

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Калин Гугов
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Българският национал е амбициран за голям резултат във финала на скок дължина на европейското първенство по лека атлетика

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Божидар Саръбоюков мечтае да постигне забележителен резултат на голям форум и европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам е идеалният повод това да се случи.

Континенталният шампион в зала на скок дължина от Апелдоорн 2025 се класира за финала в скока на дължина, като преодоля квалификациите с резултат от 8.20 м.

"Със сигурност отпадна напрежението, което винаги го има в квалификациите. Затова първият опит бе застраховащ. След това се отпуснах. Сега не е моментът да изразходвам излишна енергия. Чувствах се лекичко и постигнах 8.20 м без напън и с лекота. Бях релаксиран", сподели той в интервю за БНТ.

Гледайте финала във вторник, 11 август, от 22:16 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"Със сигурност имам резерви, които да разгърна утре, но трябва да го покажа в сектора. Надявам се да направя шест опита и да разгърна потенциала си. Конкуренцията е много силна. Попаднахме в доста тежко поколение. Младите сме на преден план. Всички вече скачаме над 8.30-8.40 м. Това ме радва. Имам цели. Смятам, че утре ще ги видите. Моята мечта е да направя голям опит на голямо състезание", допълни националният рекордьор.

Саръбоюков поздрави Виктория Ангелова за световната титла на троен скок на първенството за лекоатлети до 20 г.

"Стоях до късно снощи, за да гледам нейното участие. Много се радвам за нея. На 16 години показва умения и е удоволствие да я гледам. Бъдещето е пред нея", завърши българският национал.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков се класира на финал на еврошампионата по лека атлетика
Божидар Саръбоюков се класира на финал на еврошампионата по лека атлетика
Гледайте финала във вторник, 11 август, от 22:16 часа пряко по БНТ...
Чете се за: 01:50 мин.
#Божидар Саръбоюков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
2
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
3
Силен взрив от военния завод в село Белица до Трявна
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места
6
Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна:...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
2
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
3
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
5
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Видео

Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване по БНТ 3
17667
Чете се за: 01:22 мин.
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5907
Чете се за: 01:07 мин.
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
28721
Чете се за: 07:50 мин.
Спортни новини 10.08.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 10.08.2026 г., 12:30 ч.
Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 м гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж Габриела Георгиева се класира за полуфиналите на 200 м гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния завод край Трявна
Демерджиев: Няма данни за външна намеса за взривовете във военния...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна "ЕМКО": Изключва се човешка грешка за взривовете във военния завод край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам Първо по БНТ: Вижте останките от дрона, паднал край Кардам
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Почина лъвът Славчо от Столичния зоопарк
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Нивото на Дунав при Русе падна с още 2 сантиметра
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свидетелски разказ след взрива в Белица: Видя се жълт облак,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съветът за мир за Газа: Израел ще се изтегли едва след пълното...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ