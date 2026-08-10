Божидар Саръбоюков: Мечтая да направя голям скок на голямо състезание

Божидар Саръбоюков мечтае да постигне забележителен резултат на голям форум и европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам е идеалният повод това да се случи.

Континенталният шампион в зала на скок дължина от Апелдоорн 2025 се класира за финала в скока на дължина, като преодоля квалификациите с резултат от 8.20 м.

"Със сигурност отпадна напрежението, което винаги го има в квалификациите. Затова първият опит бе застраховащ. След това се отпуснах. Сега не е моментът да изразходвам излишна енергия. Чувствах се лекичко и постигнах 8.20 м без напън и с лекота. Бях релаксиран", сподели той в интервю за БНТ.

Гледайте финала във вторник, 11 август, от 22:16 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и ТУК.

"Със сигурност имам резерви, които да разгърна утре, но трябва да го покажа в сектора. Надявам се да направя шест опита и да разгърна потенциала си. Конкуренцията е много силна. Попаднахме в доста тежко поколение. Младите сме на преден план. Всички вече скачаме над 8.30-8.40 м. Това ме радва. Имам цели. Смятам, че утре ще ги видите. Моята мечта е да направя голям опит на голямо състезание", допълни националният рекордьор.

Саръбоюков поздрави Виктория Ангелова за световната титла на троен скок на първенството за лекоатлети до 20 г.

"Стоях до късно снощи, за да гледам нейното участие. Много се радвам за нея. На 16 години показва умения и е удоволствие да я гледам. Бъдещето е пред нея", завърши българският национал.

Вижте цялото интервю във видеото.