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Божидар Саръбоюков се класира на финал на еврошампионата по лека атлетика

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Спорт
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Гледайте финала във вторник, 11 август, от 22:16 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт

Божидар Саръбоюков
Снимка: БГНЕС
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Божидар Саръбоюков се класира за финала в скока на дължина на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българинът преодоля квалификационната норма още във втория си опит, в който постигна 8.20 метра (+2.6 м/сек).

Изискването за директно класиране бе 8.15 метра. В първия си опит националният рекордьор записа 8.02 метра, преди да подобри значително резултата си при второто излизане в сектора.

Така континенталният шампион в зала на скок дължина от Апелдоорн 2025 намери място сред финалистите в дисциплината, които ще спорят за медалите във вторник вечер.

На първенството на Стария континент в Рим преди две години българинът остана на шестата позиция, но тази година прави изключително силен сезон в турнирите от Диамантената лига - второ и трето място в Китай и първо място в Рим, както и няколко медала от други международни стартове.

Саръбоюков е пети в общото класиране на пресявките с 8.20 метра.

Световният шампион на открито и в зала от миналия сезон Матиа Фурлани (Италия) получи контузия на бедрото и не успя да попадне сред финалистите.

Защитаващият титлата си и двукратен олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция) също покри квалификационния норматив с 8.26 метра.

С най-добър резултат в пресявките е италианецът Франческо Еторе Индзоли - 8.34 метра.

Гледайте финала във вторник, 11 август, от 22:16 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт.

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