Иван Демерджиев след взрива във военния завод край Трявна: Евакуираме близките населени места

Евакуираме близките населени места, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след взрива във военен завод в Белица.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Има взрив, възникнал е пожар, на място са изпратени пожарни коли, както и жандармерия. Евакуирани са работници. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме с евакуация на близките населени места."

По думите на министъра на вътрешните работи причините за инцидента все още се изясняват. Той посочи, че тъй като взривът и пожарът са възникнали през деня, когато на място е имало работници, причините по-скоро са вътрешни.

"Създали сме организация да се ограничи пожарът. Това се е случило през деня, в процес, в който е имало работници на място. Причините по-скоро са вътрешни", заяви Демерджиев.

Заради наличието на взривни материали са предприети допълнителни мерки за безопасност, включително за пожарникарите. МВР продължава да установява всички работници, които са били на място, и да изяснява причините за инцидента.