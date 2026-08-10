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ВЗРИВ ВЪВ ВОЕННИЯ ЗАВОД КРАЙ ТРЯВНА

Около 300 души са евакуирани след взривовете във военния завод край Трявна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Екипи на РИОСВ ще измерят нивата на задимяване и качеството на въздуха

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Около 300 души са евакуирани след взривовете в района на военния завод край Трявна. Няма данни за пострадали и жертви. В момента на място са екипи на пожарната, полицията и областната дирекция на МВР. Районът е отцепен, а се очаква да бъдат измерени нивата на замърсяване на въздуха.

Взривът е избухнал минути преди 11.00 часа и е бил усетен на повече от 15 километра навътре в Тревненския балкан. Хора от района разказват, че взривната вълна е била толкова силна, че е разтресла прозорците и мебелите в домовете им.

Очаква се да бъде задействана националната система за ранно предупреждение BG-ALERT. За това съобщи във Фейсбук кметът на община Трявна Денчо Минев.

Кристина Сидорова, областен управител на Габрово: „Най-важната информация към момента е, че са евакуирани около 300 човека, които работят в този цех на завода. Всички са евакуирани, няма пострадали, няма жертви.“

На място са екипи на пожарната и полицията, които следят ситуацията. Има облак дим, а се очаква да бъдат изпратени екипи, които да измерят нивата на задимяване и качеството на въздуха.

„Към момента са предприети всички мерки съгласно плановете, които имаме за действие в такава ситуация.“

Все още няма официална информация какво точно е причинило взрива.

„Ще има следствени действия. Към момента става дума за превозно средство, но подробностите ще бъдат изяснени след приключването на следствените действия.“

Движението в района е ограничено, изградени са контролно-пропускателни пунктове. Институциите призовават хората, които живеят в района, да не приближават мястото на инцидента, да затворят прозорците на домовете си и да спазват инструкциите за безопасност.

Очаква се да стане ясно и дали има замърсяване на въздуха, както и да бъдат предприети необходимите мерки за предотвратяване на последващи взривове.

#взривовете в Трявна #военен завод #пожар

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