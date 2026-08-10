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Демерджиев: Апелирам бързите резултати от пробите за наркотици да бъдат свързани и с бързо приключване на делата

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Създадохме двете лаборатории без разход на средства, заяви вътрешният министър

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Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас днес. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства на откриването на лабораторията в Пловдив и говори пред журналисти.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Нашата цел и амбиция е до края на годината да наваксаме изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично, така както излизат пробите за алкохол. Апелирам и прокуратурата да създаде необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани и с бързо приключване на делата и там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс за твърде дълго време.“

За финансирането на двете лаборатории Демерджиев заяви:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Създадохме тези две лаборатории без обществени поръчки, без разход на средства. В Бургас бяха предвидени над 200 000, които отпаднаха, и с пъти по-малко от сумата. Пробите ще започнат да излизат за дни. Забавянето в момента е поради натрупани проби, които не са обработени."

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