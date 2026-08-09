Министерството на отбраната: Дронът, паднал край Кардам, е “Майя” - широко използван от украинската армия

Министерството на отбраната изпрати позиция във връзка с падналия днес дрон в района на Кардам.

"Във връзка с падналия дрон в района на бившия ГКПП “Кардам”, Министерство на отбраната заявява следното - първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон-примамка “Майя”. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен", се посочва в съобщението.

Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая. Останките от дрона ще бъдат иззети и предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.

На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция „Специализирани операции и борба с тероризма“ при Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, съобщиха от МВР. Процесуално-следствените действия продължават.

Снимки: Татяна Кисьова, БНТ