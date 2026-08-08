ЕКСКЛУЗИВНО ЗА БНТ: Луис Фонси: "Despacito" е песента, която ще изпълнявам до края на живота си

Пуерториканският певец и музикант Луис Фонси е за първи път в България, за да участва този уикенд в Spice Music Festival в Бургас. Той доби световна популярност с песента си "Despacito" преди девет години. Първото си ексклузивно интервю у нас Луис Фонси даде за Българската национална телевизия.

БНТ: Г-н Фонси, добре дошли в България. Това е първото Ви посещение в нашата страна. Какви са първите Ви впечатления от България?

Луис Фонси: "Трябва да кажа, че съм изключително щастлив да бъда тук. Винаги е много вълнуващо, когато посещаваш дадена страна за първи път. Фактът, че съм поканен да участвам в Spice Music Festival в Бургас, носи огромна радост както на мен, така и на целия ми екип. Вълнуващо е, че латино музиката се приема добре тук и че хората ще пеят и танцуват под звуците на моите песни. Наистина се радвам, че съм тук за първи път. Все още не съм видял много от България, но с нетърпение очаквам да се запозная с прекрасни хора и да науча нови неща."

БНТ: Публиката по целия свят Ви обича. Българските Ви фенове също ви обичат. Какво да очакват посетителите на фестивала в Бургас?

Луис Фонси: "Знаете ли, ще се опитаме да накараме хората да се свържат с музиката ни чрез много емоция и много танци. Музиката ми е силно ритмична, а хубавото при музиката е, че тя има собствен език – така че се свързваме именно чрез нея. Ще се опитам да изпея най-силните си песни от 28-годишната си кариера и просто да се оставя на усещането на момента. Това е първи концерт за мен в България, така и за публиката. Надявам се да не е последен."

БНТ: Хитът "Despacito" промени не само Вашата кариера, но и мястото на латино музиката в световната поп култура. Как усещате тази песен като благословия или като предизвикателство?

Луис Фонси: "Всеки път, когато се сетя за всичко, случило се около тази песен, се сещам само за хубави, позитивни неща. Тя е благословия. За мен тя отвори много врати за латино музиката като цяло. Това е песен, която ще трябва да изпълнявам до края на живота си и нямам нищо против, защото наистина се радвам, че успях да стана част от историята. Благодарение на тази песен пътувам по света и посещавам държави, в които латино музиката обикновено не би звучала по радиото, нито би се изпълнявала на концерти или музикални фестивали."

БНТ: Очаквахте ли, че "Despacito" ще се превърне в най-гледания видеоклип в световната платформа YouTube и ще достигне над 9 милиарда гледания?

Луис Фонси: "Случилото се с видеоклипа все още ме изненадва всеки ден. Фактът, че сме имаме над 9 милиарда гледания и това е най-гледаният музикален видеоклип на всички времена. Не знам дали този рекорд ще се задържи, защото има много друга страхотна музика. Но фактът, че се задържа вече почти 10 години... връщам се назад в мислите си и все още не знам как точно се случи всичко това. Почти не искам и да знам. Искам то да ме изненадва всяка сутрин, когато се събудя. Искам да запазя смирение, да приемам нещата с достойнство и с благодарност. Всичко, което мога да правя, е да продължавам да създавам хубави песни и да се надявам, че хората ще искат да чуят не само конкретната песен, но и всичко останало около нея."

БНТ: След толкова години на световната сцена как успявате да се мотивирате и да създавате нова музика?

Луис Фонси: "Хората, хората ме вдъхновяват. Публиката. Онези хора, които чакат на опашка за билети, които отиват заедно на фестивалите по-рано, за да могат да застанат най-отпред. Феновете ми, които ми пишат всеки ден в социалните мрежи. Които са там в деня, в който пусна нова песен, които обличат тениската ми и научават наизуст текста на всяка песен. Това е причината да съм тук. Все още съм тук и не приемам нищо от това за даденост. Има толкова много неща наоколо. Нова музика всеки ден. Страхотни изпълнители от всякакъв вид, от различни поколения и жанрове. И да бъда изпълнител 28 години по-късно, все още да издавам албум и да има публика, която го очаква – която чака да научи новата песен и да присъства на турнето... Това е невероятно. Ето защо го правя."

БНТ: Има ли изпълнител, с когото все още мечтаете да запишете песен?

Луис Фонси: "О, да, има много. Много са. Легенди. Хора, с чиято музика съм израснал. Приятели, с които вече съм пял, но с които винаги искам да поддържам връзка, защото им се възхищавам и просто е удоволствие да се работи с тях. А също и с новите изпълнители. Новите поколения. Те правят страхотна музика на най-различни езици. Всеки ден се старая да слушам новите плейлисти, за да видя кои нови изпълнители пробиват и какво мога да науча от тях. Няма да споменавам конкретни имена, защото са твърде много. Обичам съвместните проекти. Винаги съм работил в сътрудничество с други. Почти във всеки мой албум има поне една колаборация. В новия ми албум, който излиза догодина, също има няколко такива съвместни парчета. Възприемам го като обединяване на усилията и възможност да се срещнат две различни гледни точки към една песен. Мисля, че това е нещо хубаво."

БНТ: Милиони хора ви познават като суперзвезда. Какъв е Луис Фонси, когато слезе от сцената?

Луис Фонси: "Просто един обикновен, спокоен, съпруг и баща. Обичам да си бъда у дома със семейството. Имам две малки деца, така че се старая да се наслаждавам на всяка секунда с тях. Опитвам се да не пропускам нищо. Ясно е, че в тази професия се налага доста да пътуваме, така че често пропускаме важни моменти. Затова, когато съм си у дома, съм изцяло там. Искам да присъствам пълноценно. Обичам да готвя. Обичам океана. Обичам да излизам с лодка, да ходя за риба и винаги да съм близо до морето. От Пуерто Рико съм - заобиколени сме от плажове и море, така че това е моето лекарство. Но иначе съм изключително спокоен, нормален човек и държа на семейството си."

БНТ: Тук, в България, също имаме прекрасно море и плажове.

Луис Фонси: "Чувал съм за тях. Трябва да ми ги покажете и да ме заведете на най-хубавите места."

БНТ: Какво бихте искали да кажете на зрителите на Българската национална телевизия?

Луис Фонси: "Да, към зрителите на Българската национална телевизия - благодаря ви много, че ме приехте и ни посрещнахте така топло. Не само мен, но и екипа ми. Всички сме много развълнувани, че сме тук. Винаги е специално да посетиш дадена страна за първи път. Това са неща, които не се забравят. Щастлив съм, че съм тук. Ще направим страхотно шоу в Бургас. Ще дам всичко от себе си и се надявам скоро отново да ни поканите."

снимки: БНТ и Личен архив