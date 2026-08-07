БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
готова употреба **** глобалното избелване коралите вече мащабното историята
Снимка: БНТ
Слушай новината

Морски изследователи от Турция откриха най-голямата коралова гора, установявана някога в Егейско море, край бреговете на турския остров Гьокчеада, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Кораловата гора е идентифицирана на дълбочина от около 120 метра под морската повърхност в района между Гьокчеада и гръцкия остров Самотраки. Подводната структура е с дължина от над два километра, което я превръща в най-голямата, установявана някога в Егейско море.

Ръководителят на Турската фондация за морски изследвания (TÜDAV) професор Байрам Йозтюрк заяви, че откритието е резултат от 10-годишен институционални усилия и инвестиции.

Кораловите гори действат като ключови екосистеми в дълбоките води, като осигуряват места за размножаване на различни морски видове и допринасят за въглеродния цикъл, отбелязва „Хюриет дейли нюз“. Тези уязвими местообитания изискват непрекъснато научно наблюдение, за да се гарантира тяхното дългосрочно опазване срещу възникващите екологични заплахи в региона.

#откритие на турски изследователи #най-голямата в Егейско море #коралова гора

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Наука и технологии

Колко претъпкан е Космосът: Британски експерти следят хиляди опасни отпадъци в орбита
Колко претъпкан е Космосът: Британски експерти следят хиляди опасни отпадъци в орбита
Двама астронавти на НАСА излязоха в открития космос, за да подготвят монтажа на слънчеви батерии Двама астронавти на НАСА излязоха в открития космос, за да подготвят монтажа на слънчеви батерии
Чете се за: 00:50 мин.
Китайски учени завършиха актуализирана геоложка карта на Луната Китайски учени завършиха актуализирана геоложка карта на Луната
Чете се за: 02:12 мин.
Бозайниците може да са попречили на появата на по-малки като размер динозаври Бозайниците може да са попречили на появата на по-малки като размер динозаври
Чете се за: 02:30 мин.
Илияна Йотова: Страна ни има потенциал в сферата на изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи Илияна Йотова: Страна ни има потенциал в сферата на изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи
Чете се за: 01:25 мин.
Астрономи получиха най-детайлните изображения досега на повърхността на Слънцето Астрономи получиха най-детайлните изображения досега на повърхността на Слънцето
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ