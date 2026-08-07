Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море

Морски изследователи от Турция откриха най-голямата коралова гора, установявана някога в Егейско море, край бреговете на турския остров Гьокчеада, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Кораловата гора е идентифицирана на дълбочина от около 120 метра под морската повърхност в района между Гьокчеада и гръцкия остров Самотраки. Подводната структура е с дължина от над два километра, което я превръща в най-голямата, установявана някога в Егейско море.

Ръководителят на Турската фондация за морски изследвания (TÜDAV) професор Байрам Йозтюрк заяви, че откритието е резултат от 10-годишен институционални усилия и инвестиции.

Кораловите гори действат като ключови екосистеми в дълбоките води, като осигуряват места за размножаване на различни морски видове и допринасят за въглеродния цикъл, отбелязва „Хюриет дейли нюз“. Тези уязвими местообитания изискват непрекъснато научно наблюдение, за да се гарантира тяхното дългосрочно опазване срещу възникващите екологични заплахи в региона.