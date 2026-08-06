Китайски учени завършиха актуализирана геоложка карта на Луната

Китайски изследователи са завършили актуализирана геоложка карта на цялата Луна в мащаб 1:5 000 000, предаде Синхуа, позовавайки се на Института по геология към Китайската академия за геоложки науки.

Основната карта, с дължина около 280 сантиметра и височина 120 сантиметра, е допълнена с геоложки карти на полярните региони на естествения спътник на Земята. На картата с точност са отбелязани над 13 000 ударни (импактни) кратера и 81 ударни басейна, като същевременно са очертани 14 типа геоложки структури и 17 вида скали.

Въз основа на най-новите данни от китайската програма за изследване на Луната „Чанъе“ и други лунни изследвания картата актуализира геоложката времева скала на спътника ни, класификацията на лунните материали и картографското представяне на геоложките характеристики.

Екипът е преразгледал лунната геоложка времева скала, определяйки началото на донектарийския, нектарийския и имбрийския период съответно преди 4,33 милиарда, 4,17 милиарда и 3,92 милиарда години.

За първи път в световен мащаб картата предоставя по-фино подразделение на стратиграфските единици, представляващи по-късните етапи от геоложката история на Луната.

През 2022 г. Китай представи първата в света геоложка карта на Луната в мащаб 1:2 500 000, а през 2024 г. публикува първия в света пълен геоложки атлас с висока разделителна способност на естествения спътник на Земята.

Новата карта осигурява научна основа за изграждането на бъдещата китайска лунна изследователска станция, избора на място за кацане и изследването на дълбокия космос, отбеляза директорът на Института по геология Ян Чжимин, като добави, че това представлява нов принос на Китай към усилията на човечеството за изследването на еволюцията на Слънчевата система.



