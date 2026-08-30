НАСА изстреля нов телескоп в Космоса - ще изследва тъмната материя и планети извън Слънчевата система

НАСА изстреля нов телескоп в Космоса, който ще изследва тъмната материя и планети извън Слънчевата система.

Един месец сканиране на звездите с телескопа „Нанси Грейс Роман“ би отнело цял век на легендарния „Хъбъл“, който 30 години е най-мощният телескоп на човечеството.

Администрацията на президента Доналд Тръмп два пъти се опита да намали финансирането за новата инициатива на НАСА, но американският Конгрес не позволи това да се случи. Телескопът ще бъде разположен отвъд Луната и е проектиран да изследва космически загадки, като тъмна енергия и тъмна материя – два невидими компонента, които заедно съставя 95% от Вселената.