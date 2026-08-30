БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево ще бъде утре - дъжд, гръмотевици и градушки от вторник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Утре се очаква предимно слънчево време със следобедни превалявания и гръмотевици на места в планинските райони.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София около 32°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг със слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 27° до 28°.

Температурата на морската вода е 25°–26°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините ще духа слаб североизточен, по високите части – умерен северен вятър. И там ще е слънчево, с купеста облачност в следобедните часове.

На места ще превали, а в отделни райони и ще прегърми. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 20° на Алеко до 25° на Боровец.

Слънчево и горещо остава времето в Южна Европа. Най-високи спрямо климатичните норми са температурите на Средиземноморието и в Италия. На много места в западните и централните райони от континента, на Скандинавския полуостров и в Прибалтика ще има и валежи, на места интензивни и с гръмотевици.

На Балканите ще бъде предимно слънчево. От югозапад температурите ще се повишават и в западната половина от полуострова ще са по-високи от обичайните. След обяд на места над планините ще превали.

У нас дъжд, гръмотевици и градушки се очакват и във вторник, и в сряда на места в Западна и Централна България.

В четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 26° и 31°. На много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали.

#времето #гръмотевици #прогноза за времето #дъжд #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
4
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
5
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Времето

Слънчево време в понеделник, краткотрайни валежи над Западна България
Слънчево време в понеделник, краткотрайни валежи над Западна България
Превалявания и гръмотевици на места в Рило-Родопската област в неделя Превалявания и гръмотевици на места в Рило-Родопската област в неделя
Чете се за: 01:37 мин.
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
8588
Чете се за: 02:00 мин.
Временни увеличения на облачността над Западна България, на места ще има валежи Временни увеличения на облачността над Западна България, на места ще има валежи
Чете се за: 01:50 мин.
Предимно слънчево, сутринта прохладно Предимно слънчево, сутринта прохладно
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево и горещо в събота, температурите стигат до 35° Слънчево и горещо в събота, температурите стигат до 35°
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - докога?
"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна -...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
В стабилно състояние е пострадалият състезател при инцидента в река...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Български баскетбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ