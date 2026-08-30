Слънчево ще бъде утре - дъжд, гръмотевици и градушки от вторник

Утре се очаква предимно слънчево време със следобедни превалявания и гръмотевици на места в планинските райони.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София около 32°. Ще духа слаб до умерен вятър от изток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг със слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 27° до 28°.

Температурата на морската вода е 25°–26°, а вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В планините ще духа слаб североизточен, по високите части – умерен северен вятър. И там ще е слънчево, с купеста облачност в следобедните часове.

На места ще превали, а в отделни райони и ще прегърми. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 20° на Алеко до 25° на Боровец.

Слънчево и горещо остава времето в Южна Европа. Най-високи спрямо климатичните норми са температурите на Средиземноморието и в Италия. На много места в западните и централните райони от континента, на Скандинавския полуостров и в Прибалтика ще има и валежи, на места интензивни и с гръмотевици.

На Балканите ще бъде предимно слънчево. От югозапад температурите ще се повишават и в западната половина от полуострова ще са по-високи от обичайните. След обяд на места над планините ще превали.

У нас дъжд, гръмотевици и градушки се очакват и във вторник, и в сряда на места в Западна и Централна България.

В четвъртък с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува хладен въздух. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 26° и 31°. На много места ще има интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

В петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали.