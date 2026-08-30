Хоби и бягство от стреса: Ентусиасти в Пловдив отглеждат зеленчуци в градски условия

На фона на високите цени по пазарите - може ли сами да си отглеждаме зеленчуци и то в градски условия? Група ентусиасти в Пловдив обработват свои лехи на територията на Аграрния университет, градското земеделие се превръща в хоби, здравословен навик и бягство от стреса.

В градски условия на площ от 3 декара 45 любители на градинарството отглеждат първата си реколта.

Петя Цонева: "Хората, които идват тук са млади, ентусиазирани и бих искала да кажа, че са много различни като цяло, всеки има различен възглед за нещата, всеки отглежда това, което предпочита, прави опити."

Сред многоетажните жилищни сгради рускинята Юлия и синът й Фьодор два пъти в седмицата обработват своята леха. За нея градинарството е начин за по-естествена социална адаптация на детето и по-бюджетен вариант за качествена храна на трапезата.

Юлия Арипова: "Не само по-евтино, чиста храна, това е хоби по-скоро, защото всички седим повече, не се раздвижваме, с лаптопа сме и после тук се раздвижваш идеално."

Живяла предимно в града, Яна пази спомените за ваканциите на село при баба и дядо.За първи път сама се грижи за зеленчукова градина. Освен босилек тя вече е набрала над 30 кг домати.

Яна Марекова: "Майка ми ми вика „Бутикова селянка“, за мен е много готино да дойда и да си отгледам собствени билки, собствени домати. Това скъсява консумацията на вода, на гориво, пресни са, аз си ги контролирам."

Сред градските градинари има инфлуенсъри, студенти, собственици на фирми и пенсионери. В естествена среда се обучават и много деца от училища и детски градини в Пловдив.

Петя Цонева: "От Аграрния университет също ни помагат с преподаватели, които им изнасят лекция на различни теми. Обясняваме им за компостирането, тъй като ние тук си компостираме на място. Разхождаме ги из лехите."

За да се справят с вредителите хоби-градинарите разчитат на естествената защита. За това помагат и лехите с определени видове цветя.