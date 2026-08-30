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Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Инцидент във водите край Кипър. Ферибот с 270 души на борда потъна край бреговете на признатата единствено от Турция Севернокипърска турска република. 8 души са загинали, а 23-ма са в неизвестност. Спасителната операция продължава и в този момент. Причините за инцидента остават неясни. Засега няма информация и за националността на загиналите и пътниците, които са в неизвестност.

Капитанът и екипажът са отведени в ареста.

Това са част от пътниците, закрепени на носа на ферибота в очакване да бъдат спасени. Операцията по издирване на оцелели се провежда по въздух и вода. В района са изпратени водолази, спасителни лодки и хеликоптери. Опасенията са, че хората, които са в неизвестност са останали заклещени в катамарана. Издирването им беше затруднено след като корабът потъна - напълно, и вече е на дълбочина 514 метра.

Фериботът пътувал от пристанището Кирения към турския град Ташуджу. 15 минути след отплаването, корабът започнал да се пълни с вода. Екипажът направил опит да се върне, но неуспешно. Инцидентът станал на около 2 километра от брега.

Фериботът е от тип катамаран. Той извършвал редовен курс между двете пристанища. Засега няма водеща версия за инцидента. Вчера в района имаше бури, но турски медии съобщават, че по време на трагедията времето било хубаво.

Инцидентът стана край контролираната от Турция северна част от Кипър.

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция: "Веднага след инцидента започнахме мащабна операция по издирване и спасяване в координация с властите в Северен Кипър. 237 пътници и членове на екипажа бяха спасени. Продължава издирването на хората, които са в неизвестност."

Турският президент има планирана визита за утре в Северен Кипър. Това ще бъде първото посещение на Ердоган от 2023 година.

#270 души на борда #Северен Кипър #трагедия

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