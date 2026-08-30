Издирва се нападателят от снощния технофестивал в Швейцария

Мащабна полицейска акция в Швейцария е в ход и в този час. Издирва се нападетелят от снощния технофестивал в град Аарау. Стрелецът, който е успял да избяга, е използвал автоматично оръжие, един човек е загинал, а други петима са ранени.

Часът е 2.30 през нощта. Техно фестивалът на писта за конни надбягвания в Аарау тъкмо приключва, когато се чуват изстрели. Очевидци говорят за „човек с тъмни дрехи с автоматично оръжие“, който открива огън по посетителите. Загинала е на място 22-годишна жена с италианско гражданство. Други петима са в болница със средни и тежки наранявания. Ранените са на възраст между 22 до 27 години. Към момента не е ясен мотивът за престъплението.

Бернхард Гразер, говорител на полицията в Аарау: "Получихме няколко сигнала за много изстрели. Реагирахме бързо с целия екип в областта. Намерихме няколко ранени, една жена за съжаление беше загинала на място."

Случаят се развива на около 40 км от германската граница, а загиналата и други двама ранени са с италианско гражданство. Берлин и Рим изпратиха полицейски отряди за съдействие в разследването. Фестивалът се е намирал далеч от центъра на града, а в същата вечер е имало друго по-голямо събитие.

Диджей, който е бил на концерта по време на стрелбата, написа в социалните мрежи „Почивай в мир, М. Загубих близък приятел.“

Според полицията може да става въпрос за лична вражда. Има сигнали и за изстрели по автомобили близо до фестивала.

Бернхард Гразер, говорител на полицията в Аарау: "Не знаем дали е бил един или повече извършители, както и дали са избягали с кола или пеша. Има обаче индикации, че вече не са в района. Имаме засилено полицейско присъствие в града и в целия кантон, за да ги хванем, ако още са тук."

Голяма част от града е под обсада на полицията, съобщава се и за хеликоптер на армията в района. Швейцария е сред страните в Европа с най-много оръжия на глава от населението, но подобни инциденти са рядкост. В страната влезе в сила засилен контрол на оръжията за цивилни през 2019 година.