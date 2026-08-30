Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария

Един човек е загинал, а още петима са ранени при стрелба в северния швейцарски град Аарау край Цюрих., съобщиха от полицията.

Според местен таблоид инцидентът е станал по време на рейв парти. В ход е мащабна полицейска операция. Хората са призовани да избягват района.

Изстрелите са чути малко преди 3.00 ч. местно време, на годишен техно фестивал на хиподрума в града, на който са присъствали около 3500 души, съобщават местни медии. Засега не са известни нито мотивите, нито извършителите.