ГЕРБ се събира на национално съвещание, решават за президентския вот

У нас най-голямата опозиционна партия ГЕРБ ще проведе национално събрание в София. Форумът трябва да вземе решения за участието в предстоящия президентски вот.



Очаква се да стане ясно дали от ГЕРБ ще излязат със собствена кандидатура или ще подкрепят някого от кандидатите. Лидерът на партията Бойко Борисов настоява за единна дясна кандидатура. За сега обаче няма изявен претендент, който да може да обедини опозицията. На форума Борисов ще говори за предизвикателствата пред страната и света, в сложната геополитическа обстановка.