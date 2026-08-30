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Превалявания и гръмотевици на места в Рило-Родопската област в неделя

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Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 26° - 28°. Температурата на морската вода е 24° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и след обяд. Ще има краткотрайни валежи, на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин – умерен от северозапад.

През първите дни от новата седмица времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а след обяд над планинските ще се развива купеста облачност и на отделни места, главно в Рило-Родопската област ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

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