Рауф Мамедов спечели силния турнир по ускорен шахмат за Купа София

Рауф Мамедов от Азербайджан спечели силния турнир по ускорен шахмат за Купа София 2026. Надпреварата събра над 200 състезатели в столицата.

Мамедов събра 7,5 точки след 9-те кръга на надпреварата по Рапид. Азерът беше безупречен в първите 6 рунда, постигайки победи над своите опоненти, а в заключителните 3 направи стратегически ремита в партиите срещу Алиреза Фирузжа, Брендън Джейкъбсън и Димитриус Мастровасилис.

Също с актив от 7,5 точки на второ място завърши бившият №2 в света, Фирузжа от Франция. Трети се нареди представителя на Гърция, Димитрис Алексакис, също със 7,5 точки.

От българските представители с най-предно класиране е Момчил Петков. Той остана на 5-ата позиция със 7 точки. Иван Чапаринов е 15-и с половин точка по-малко.

Наградният фонд на турнира беше 36 000 евро, като победителят Мамедов ще получи чек за 5 000.

Утре е на преварата на Блиц, която ще се проведе в 1 1 кръга с контрола от 3 минути плюс 2 секунди на ход.

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