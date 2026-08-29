70% спад: Нелегалните мигранти, успели да влязат в страната, са значително по-малко

Нелегалните мигранти, успели да влязат в страната тази година, са със 70% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. Това показа проверка на БНТ за мигрантския поток и ситуацията по нашите граници.

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На практика балканският маршрут през Турция и България вече не съществува. Това води до рязък скок на парите, които нелегалните плащат, за да преминат през България. Ако преди две години това е било между 3000 и 5000 евро, сега вече сумата е набъбнала около 3 пъти – до 10–12 000 евро на човек. През август 2024 г. центровете за настаняване на нелегални мигранти са били пълни на почти 90%, а в момента едва на 18%.

Българските и турските гранични власти в момента на практика контролират изцяло потока през границата.

Автомобил, идващ от Ахтопол към Царево, не се подчинява на стоп палка на Гранична полиция. Веднага започва неговото преследване по пътя към Бургас. Лятото и есента са най-активните месеци за нелегалния трафик на мигранти.

Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция“: "Август, краят на август, септември са най-тежки в това направление. Огромна част от границата ни с Турция е речна. Има реки, които сега намаляват като пълноводие и за тях става по-лесно да преминават на повече места."

Най-много опити за нелегалното преминаване на границата ни в момента има в Странджа и източната част на границата ни с Турция.

Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция“: "Затова и огромната част от случаите в крайна сметка рефлектират насам към крайбрежието."

Основните маршрути, по които трафикантите се опитват да изведат нелегалните мигранти към вътрешността на страната, са по крайбрежния път от Резово към Бургас или по пътя от Малко Търново.

Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция“: "Около него има много черни пътища, много успоредни, с които се опитват да заобиколят, но ние сме ги изчислили и имаме КПП-та, които са направени и там."

По пътя между Резово и Бургас целта на Гранична полиция е да не допуснат нарушителите да влязат към курортните селища.

Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция“: "Ето, виждате как входът към едното селище по време на това подчинение е затворен, така че нарушителят да бъде принуден да продължи по основния път."

И да бъдат спрени по най-безопасния за останалите участници в движението начин. Единият метод е чрез образуването на т.нар. „тапа“, която се оказва истински капан за трафикантите. В случая тя е организирана малко преди Царево.

По пътя между Малко Търново и Бургас трафикантите често избират черни пътища или такива в ремонт, за да се придвижат до вътрешността на страната. Там няма трафик, с който да се образува тапа, но пък влизат в употреба т.нар. шипове за пукане на гуми.

На всеки 10 задържани в 30-километровата зона около границата, 300 не са допуснати да влязат в страната. А други не са успели дори да стигнат до граничната бразда.

Антон Златанов, директор на ГД „Гранична полиция“: "Това е друг аспект, в който сме постигнали голям напредък с турските власти. Постоянният ни обмен на информация. Там, където ние имаме информация, че в момента се намират групи, там, където турските колеги имат информация, и този постоянен обмен помага и на нас, и на тях да правим така, че те да не преминават през границата или, ако преминат, да можем бързо да тръгнем по техните следи."

С близо 80% пък са намалели нелегалните мигранти, които се опитват да напуснат България през границите ни със Сърбия и Румъния.