Кои са "Кръв и чест"? - Неонацистката международна мрежа е забранена в няколко европейски държави

Неонацистката международна мрежа „Кръв и чест“ е забранена в няколко европейски държави. Нейни привърженици са извършители на насилствени престъпления от омраза. Българската дивизия съществува от поне две десетилетия. През 2013 г. членовете ѝ неуспешно се опитват да регистрират политическа партия. На сайта им са написали, че са организация, отворена за всички националисти за постигане на окончателния успех – Европа на националистите и традиционното семейство.

Така изглежда сайтът на „Кръв и Чест Дивизия България“, съхранен от интернет архива. Групата „28 Пловдив“ се появява през лятото на 2003 г. – това е предшественикът на днешната организация. Постепенно срещите на скинхедс стават международни и през 2009 г. се изгражда българската клетка.

Д-р Евлоги Станчев, специалист по национализми, национални идентичности и радикализми: „Кръв и чест“ не е някаква обикновена субкултурна организация. Тя е част от международна мрежа, макар и от автономни действащи разклонения, но в различни държави тя е обявена за забранена и поставена в списък с терористични организации в някои държави."

Д-р Димитър Атанасов, историк в ИЕФЕМ-БАН: "Сред фундаментите на „Кръв и чест“ е класическата расова теория на Алфред Розенберг – един от идеолозите на расизма по времето на Третия райх. „Кръв и чест“ е един от слоганите на организацията на Хитлеровата младеж. Самият фюрер носи този девиз върху дръжката на джобното си ножче."

Военното крило на международната структура се нарича Комбат 18.

Д-р Евлоги Станчев, специалист по национализми, национални идентичности и радикализми: "Графити на „Кръв и чест“, на Комбат 18 десетилетия наред красят, в кавички, улиците на големите български градове. Не са си давали сметка нашите служби всъщност какво представляват тези организации като потенциален риск, защото ги разглеждат като футболна субкултурна мрежа – хора, които се събират, споделят агресивни виждания, но те са едва ли не затворена субкултурна общност, която няма реални рискове, само че има."

През 2001 г. нашите служби получават сигнал от Интерпол за сайт на международната структура на „Кръв и чест“ на български език. Не установяват българска връзка.

Явор Колев, бивш началник на сектор „Компютърни престъпления“: "Свалихме този сайт и се обърнахме към ФБР за съдействие, като установиха и ни предоставиха информация за администратора на сайтовете – лице с американско гражданство и немско име, но ни информираха, че има досие във ФБР, че е осъждан в Германия и Чехия за нацистка пропаганда и човеконенавистни идеологии."

Прави впечатление интересът на групировката към младите хора. Организацията твърди на сайта си, че организира лекции на исторически теми, спортни турнири, както и е един от организаторите на ежегодното факелно шествие против Ньойския договор. Така привличат младежи.

Д-р Евлоги Станчев, специалист по национализми, национални идентичности и радикализми: "Неонацизмът се опитва да паразитира върху патриотичния разказ. Опитват се по този начин да се впишат по-пълноценно в реториката на обществото, в което съществуват."

Нормализирането на езика на омразата, според Станчев, с времето ще поставя все по-сериозни проблеми пред обществото ни.