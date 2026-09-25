Прокуратурата предаде на съд престъпна група за трафик на мигранти

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу шестима души за организирана престъпна група, свързана с нелегален трафик на мигранти, съобщиха от прокуратурата. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Според обвинителния акт групата е действала на територията на страната в периода от лятото на 2017 г. до 1 април 2022 г. Посочва се, че един от участниците – сирийски гражданин с бежански статут, отговарял за набирането на мигрантите и създаването на организация за превозването им през страната в посока Германия. Задачите на останалите участници от групата били разпределени в поемане на изпратените от Турция мигранти, настаняване, осигуряване на храна, превоз през Сърбия и Румъния за Германия, осигуряване на бусове, камиони и други превозни средства. Контактите помежду си осъществявали през мобилни приложения. В България ползвали български телефонни номера, а в Турция - иракски.

По данни на МВР и прокуратурата през август за престъпленията, свързани с незаконно превеждане през границата и противозаконно подпомагане на чужди граждани да пребивават или преминават в страната в нарушение на закона са задържани 101 души в сравнение с 67 през предходния месец. Образувани са 42 досъдебни производства при 14 през юли.