КС отхвърли искането за обявяване за противоконституционен начина за разпределяне на мандатите в ЦИК

Конституционният съд отхвърли искането на 49 народни представители за обявяване за противоконституционен начина за разпределяне на мандатите в ЦИК, съобщиха от институцията.

В мотивите се отбелязва, че правният спор е предизвикан от това, че редакцията на разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс допуска два варианта за решаване на задачата за разпределяне на местата в ЦИК, които водят до получаване на различен резултат.

Съдът посочва, че разпоредбата не е детайлизирана до степен, за да отговори има ли задължителна последователност на действията, които президентът трябва да извърши (правно дължим математически алгоритъм) или може да избира вариант на действие в рамките на закона, който е съобразен с ограничението нито една партия/коалиция да не разполага с мнозинство в комисията, каквато е настоящата ситуация.

Според Съда няма нарушение на конституционни принципи – на правовата държава, на общото, равно и пряко избирателно право и на политическия плурализъм.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е прието с 11 гласа „за“ и с особено мнение от съдия Соня Янкулова.

Докладчик по делото беше съдия Янаки Стоилов.