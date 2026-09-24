БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в...
Чете се за: 03:35 мин.
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Варненският съд гледа три от делата срещу събарянето на сгради в "Баба Алино"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Запази

Съдът отложи процесите за октомври и назначи съдебно-технически експертизи

Слушай новината

В Административен съд - Варна днес се гледаха три от делата срещу заповедите на кмета на града Благомир Коцев за събаряне на незаконни сгради в местността “Баба Алино”, издадени през юни.

Те са образувани по жалба на инвеститора и се отнасят за 12 сгради с общо 40 апартамента. За всяка една от заповедите има отделно дело. Трите дела се гледаха едно след друго от един и същ съдиийски състав и с еднакви участващи страни.

Александър Александров, един от адвокатите на “Форест клуб” каза, че очаква да бъде защитен обществения интерес и сградите да бъдат запазени в сегашния си вид. Според него, документално те са обезпечени и е въпрос на съдебно виждане и разпореждане какво ще се случи с тях.

Той категорично отхвърли твърденията, че в “Баба Алино” има незаконно строителство и посочи, че съществуват легитимни документи, с помощта на които са направени вписванията в кадастъра и са издавани нотариални актове.

Адвокатите на “Форест клуб” заявиха още, че през 2023 година са издадени удостоверения за търпимост за по-голямата част от спорните сгради. Тези документи са били иззети през май тази година по време на акцията на полицията в офиса на дружеството.

По две от делата съдът изиска от район „Приморски“ и Районна прокуратура – Варна доказателства във връзка със строителните книжа, строителната дейност, както и за периода на извършване на строителството.

Служебно бяха назначени и съдебно-технически експертизи. Заседанията и по трите дела бяха отложени за октомври.

Пред съда, преди началото на делото, се събраха симпатизанти на партия “Възраждане”, които посочиха, че са за справедлив процес. Те очакват събаряне на сградите и възстановеване на екосистемата в района.

#случаят "Баба Алино" #дела #отлагане #незаконно строителство

Водещи новини

Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Удължават с 30 дни частичното бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово" Удължават с 30 дни частичното бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Министър Найденов ще предприеме действия за защита срещу Сарафов по установения ред Министър Найденов ще предприеме действия за защита срещу Сарафов по установения ред
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Варненският съд гледа три от делата срещу събарянето на сгради в...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници":...
Чете се за: 03:47 мин.
САЩ и Канада
Столичният общински съвет прие бюджета на София
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ