Варненският съд гледа три от делата срещу събарянето на сгради в "Баба Алино"

В Административен съд - Варна днес се гледаха три от делата срещу заповедите на кмета на града Благомир Коцев за събаряне на незаконни сгради в местността “Баба Алино”, издадени през юни.

Те са образувани по жалба на инвеститора и се отнасят за 12 сгради с общо 40 апартамента. За всяка една от заповедите има отделно дело. Трите дела се гледаха едно след друго от един и същ съдиийски състав и с еднакви участващи страни.

Александър Александров, един от адвокатите на “Форест клуб” каза, че очаква да бъде защитен обществения интерес и сградите да бъдат запазени в сегашния си вид. Според него, документално те са обезпечени и е въпрос на съдебно виждане и разпореждане какво ще се случи с тях.

Той категорично отхвърли твърденията, че в “Баба Алино” има незаконно строителство и посочи, че съществуват легитимни документи, с помощта на които са направени вписванията в кадастъра и са издавани нотариални актове.

Адвокатите на “Форест клуб” заявиха още, че през 2023 година са издадени удостоверения за търпимост за по-голямата част от спорните сгради. Тези документи са били иззети през май тази година по време на акцията на полицията в офиса на дружеството.

По две от делата съдът изиска от район „Приморски“ и Районна прокуратура – Варна доказателства във връзка със строителните книжа, строителната дейност, както и за периода на извършване на строителството.

Служебно бяха назначени и съдебно-технически експертизи. Заседанията и по трите дела бяха отложени за октомври.

Пред съда, преди началото на делото, се събраха симпатизанти на партия “Възраждане”, които посочиха, че са за справедлив процес. Те очакват събаряне на сградите и възстановеване на екосистемата в района.