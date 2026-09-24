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Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 02:32 мин.
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Огънят е овладян, но все още е силно задимено

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Овладян е пожарът по периметъра на вилна зона „Отдих“ близо до хисарското село Михилци. Нощта е преминала без нови запалвания, но на места все още има тлеене и мястото остава силно задимено.

Екипи на пожарната и на държавното горско стопанство в Хисаря остават на място за да следят обстановката. Според огнеборците има сериозни съмнения за умишлен палеж.

Две хиляди декара от вилна зона „Отдих“ изгоряха в пламъците. Огънят е унищожил 11 различни постройки, по-голямата част с ламаринени и метални конструкции. Засегнати са и три масивни вили. След евакуацията Антоанета Русева се връща в имота си с тревога.

Антоанета Русева: "Аз оставих отключено, оставих отворено , ако се наложи да влезе полиция, пожарникари. Не е стигнал до нас пожара. Поливахме да се прекъсне. Преди да се качим горе, където ни евакуираха, вода имаше."

Със съдействието на БЧК евакуираните хора от вилната зона са изкарали нощта на безопасни места, с топли одеала и храна.

Ива Вълчева, кмет на Хисаря: "Очакваме да дойдат и лекари от БЧК да направят така едни прегледи да разговарят с психолог и вече когато има възможност и когато получим информация от старши комисар Димов ще ги върнем по домовете по домовете им във вилната зона."

Четири екипа на пожарната и от горското стопанство в Хисаря остават на дежурство заради тлеещите постройки. А съмненията, че пожарът е умишлен, се увеличават.

ст. Комисар Димов Васил, директор на РСПБЗН – Пловдив: "Всички версии пред нас стоят, но имаме сериозни притеснения, тъй като в ранните часове на 23-ти, между 2.00 и 4.30 през нощта колегите гасиха множество самостоятелни огнища, възникнали в района, което лично за нас е наистина притеснително.

Вилна зона “Отдих“ и село Михилци са потенциално пожароопасен район. Миналата година отново там изгоряха 15 вили.

#пожар с.Михилци #съмнения #умишлен палеж #ОВЛАДЯВАНЕ

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