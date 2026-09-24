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БДЖ ще разполага с 60 нови мотриси - „Шкода“ и „Алстом“, до май 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Влаковете са с над 300 седящи места, системи за безопасност, включително Wi-Fi и видеонаблюдение

нови мотриси Шкода
Снимка: БТА
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До май месец 2027 г. Българските държавни железници (БДЖ) ще разполагат с общо 60 нови мотриси - „Шкода“ и „Алстом“, закупени по Програма „Транспортна свързаност“ и Плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева, която заедно с Йорданка Чобанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, участва в демонстрационно пътуване от Пловдив до Септември с един от новите мотрисни влакове „Шкода“.

Отсечката от 53,5 км бе измината за 25 минути със скорост 160 км/ч. Със старите мотриси разстоянието отнемаше 40 минути, а скоростта беше 80 км/ч.

Влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, снабдени са с всички системи за безопасност, включително Wi-Fi и видеонаблюдение, посочи Тимева.

Тя призова да се пазят от пътниците и подчерта, че в министерството има множество сигнали за вандализъм. Обмислят се варианти за по-строги наказания, допълни зам.-министърът.

Освен рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура целта ни е да подновяваме подвижният състав, защото оперират влакове от 60-те и 70-те години на миналия век, каза още Тимева.

За 20 години членство на България в Европейския съюз рехабилитираната железопътна мрежа е над 370 км, посочи Йорданка Чобанова.

Тя отбеляза, че при отсечката Пловдив - Септември има много добра комбинация от възстановена и рехабилитирана железопътна мрежа, нови влакове и системи за безопасност и обновена гарова среда. Имаме комбинация на европейски средства - Програма „Транспортна свързаност“, Плана за възстановяване и устойчивост и Социалния фонд за климата, каза Чобанова.

#май 2027 г. #60 броя #Шкода и Алстом #нови влакове #БДЖ #новини в Метрото

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