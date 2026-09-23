Ирландските компании масово преминават към структурирана хибридна работа: Какви са новите правила?

Според нов доклад се очаква до 2027 г. половината от големите работодатели в Ирландия да изискват от служителите си да присъстват на работното място определен брой дни.

Проучването е поръчано от адвокатската кантора „Уилям Фрай“ и е проведено от „Ипсос Б&А“ сред 404 ирландски предприятия.

Изследването установява, че компаниите се отклоняват от неограничената гъвкавост и преминават към по-структуриран хибриден модел на работа.

Според доклада 34% от големите работодатели – тези с 50 или повече служители – вече изискват фиксиран брой дни работа в офиса.

Очаква се делът на работодателите, при които важат фиксирани изисквания за посещаемост, да се увеличи до 50% до следващата година.

В момента големите работодатели са над два пъти по-склонни да прилагат хибриден модел на работа – 62% от тях го правят, в сравнение с по-малко от 30% от малките предприятия.

Само 5% от по-големите работодатели очакват пълно връщане в офиса през следващите 12 месеца, а 4% – през следващите две години.

Сред компаниите, предлагащи хибриден режим на работа, най-разпространената практика е три дни в офиса, като 33% от анкетираните посочват това.

Сред предизвикателствата, свързани с хибридната работа, посочени от работодателите, са отчетността и проследяването на резултатите, сътрудничеството в екипа, социалните и културните аспекти, въвеждането в работата и обучението, както и опасенията относно иновациите и творчеството.

„Резултатите сочат, че хибридният режим на работа не се отменя, а вече е твърдо утвърден в ирландската работна среда, но начинът, по който е организиран, става все по-обмислен“, заяви Нуала Клейтън, партньор и ръководител на отдела по трудово право, пенсии и стимули в „Уилям Фрай“. „Работодателите обръщат все по-голямо внимание на това, което работи за тяхната организация, за служителите им и за вида работа, с която се занимават.“ „Тенденцията е към по-структурирани хибридни модели, които се стремят да намерят баланс между тези противоречащи си приоритети за работодателите и служителите“, заяви г-жа Клейтън.

Статия, написана от Brian O'Donovan (RTE), първоначално публикувана на 23 септември 2026 г.