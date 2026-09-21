Увеличение от 239% на търговията между САЩ и България за 10 години

Колко важна е двустранната търговия между София и Вашингтон?

За последните десет години двустранната търговия нараства с близо 239% – от 676,7 млн. щ.д. през 2015 г. до почти 2,3 млрд. щ.д. през 2025 г.

За разглеждания период, българският износ за САЩ се увеличава със 169%, достигайки 1,1 млрд. щ.д. през 2025 г., а вносът от САЩ в България нараства с близо 343%, достигайки почти 1,2 млрд. щ.д.

През миналата година стокообменът ни със САЩ се увеличи с над 41% спрямо 2024 г.

Българският износ за САЩ достигна 1,1 млрд. щ.д., което нарежда страната на 10-то място по значимост за реализация на български стоки зад граница в световен мащаб и на второ място сред експортните ни дестинации извън ЕС (след Турция).

В българския износ за САЩ преобладават медицински инструменти и апарати, пръти от мед, желязо и нелегирани стомани, листове от мед, семена от слънчоглед, медикаменти.

Вносът от САЩ се формира основно от въздухоплавателни превозни средства и части за тях, турбореактивни и турбовитлови двигатели, нефтен газ и нефтен кокс, автомобили и др.