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Цветомир Николов за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз

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По принцип пазарно издържаните мерки са тези, които от една страна ограничават потреблението и от друга страна подобряват енергийната ефективност. Като пример за това е по-интензивното използване на градски транспорт, електрификация на транспорта, ако е възможно. В България основният проблем за разлика от много страни в ЕС е между градската свързаност - няма добре развита жп мрежа, която да може да замени съответно предвижването между градовете, което е основният проблем. Също така не всеки областен град има добре развит градски транспорт. София е може би изключение. Това са основните мерки, които могат да се предвидят, това заяви в "Денят започва" Цветомир Николов - енергиен експерт, Център за изследване на демокрацията.

"Със сигурност диференцията подход е много по-добър. Колкото по-таргетирани са мерките, толкова по-ефективни са те. Въпросът е каква е социалната група, която таргетираме. Защото, ако се тръгва от този милион и четиристотин хиляди души, които бяха определени още по времето на кабинета на Гюров, това е много широк кръг, който трябва да бъде стеснен. Второ - самата мярка трябва да бъде прецезирана в какво ще бъде насочена, защото ако бъдат кешови разплащания, това е много рисково, защото могат да бъдат използвани за друго - например за казино".

Според него за тази част от хората могат да бъдат дадени по-ниски цени за градския транспорт или алтернативни възможности за споделено пътуване, което би било по-ефективно.

Цветомир Николов уточни, че ролята на високата цена, която би трябвало да ограничи потреблението, още не е достигнала своя пик. Допълнително и мярката стимулира потреблението, което създава стимули цената да расте.

"Ние имаме изключително нисък ДДС върху горива. Те са най-ниските в ЕС. Оттам и хорта остават с впечатлението, че ние имаме ниски цени на горивата, тъй като те са ниски на дребно. Цените на едро са по-скоро към средните на цените в ЕС. Вторият проблем е, че допълнителното им намаляне създава огромен проблем за евентуалното им възстановяване и връщане".

Напълно се отваря кутия на Пандора, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз, заяви той.

Енергийният експерт обясни, че това, което съществува като таргетирана подкрепа, трябва да има за цел да подпомогне бизнеси, които са в тежко състояние, например логистичните компании. Бензиностанциите са в сходна ситуация.

По друга тема - тази за Лукойл, Цветомир Николов каза, че няма никакви новини - нито по отношение на продажба, нито по отношение на прозрачността на какво ниво работи рафинерията.

Вижте целия разговор във видеото

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