БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под...
Чете се за: 16:07 мин.
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на...
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от...
Чете се за: 10:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гърция и България създават общ културен маршрут, посветен на виното

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
гърция българия създават общ културен маршрут посветен виното
Слушай новината

България и Гърция ще създадат общ културен и туристически маршрут, посветен на лозарството, виното и свързаното с тях културно наследство, съобщи Археологическият музей в Солун, който е водещ партньор по проекта.

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България и ще свърже археологически обекти, музеи, винарни и фестивали в единен тематичен маршрут. Според Археологическия музей в Солун проектът ще представя развитието на лозарството, производството и консумацията на вино от древността до наши дни, както и културното наследство, свързано с култа към Дионис.

Началната среща по проекта ще се състои утре, 18 септември, от 09:30 часа местно време в Археологическия музей в Солун, съобщава официалната програма „Интеррег Гърция – България“.

От гръцка страна участват Археологическият музей в Солун и организация на винопроизводителите от Северна Гърция, а от българска – Археологическият музей в Сандански и сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“.

Проектът е сред шестте одобрени от общо 163 подадени предложения, посочва Археологическият музей в Солун.

#маршрут #Гърция #вино #България #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени
1
Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
2
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг В
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
3
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата
4
Антон Кутев за полетите на Пеевски: Нито Демерджиев, нито...
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
5
НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник
6
Слънчево и топло до неделя, валежи и застудяване от понеделник

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
2
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
3
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
4
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
5
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Балкани

Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното
Гърция и България ще създадат общ културен маршрут, посветен на виното
Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания Тактилна карта в атинското метро ще помага на хора със зрителни увреждания
Чете се за: 01:30 мин.
„Карпатската осморка“: Лидерите от новия формат в Киев „Карпатската осморка“: Лидерите от новия формат в Киев
Чете се за: 03:12 мин.
В търсене на изход от правителствената криза: Зигфрид Мурешан е номиниран за премиер на Румъния В търсене на изход от правителствената криза: Зигфрид Мурешан е номиниран за премиер на Румъния
Чете се за: 03:07 мин.
Гърция дава до 10 000 евро на семейства, пожелали да се заселят в гранични райони Гърция дава до 10 000 евро на семейства, пожелали да се заселят в гранични райони
Чете се за: 01:35 мин.
Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 22.00 ч.
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Чете се за: 16:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество Президентът Илияна Йотова: "Петрохан" е една от най-кървящите рани на нас като общество
Чете се за: 10:45 мин.
У нас
Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани Трима служители на община Кърджали, сред които и зам.-кмет, са задържани
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена Ключови регионални избори в Германия: „Алтернатива за Германия“ иска по-малко Брюксел и край на защитната стена
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Проверки на НАП: Данъчните на инспекции в казина и игрални зали
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чудотворна светиня във Варна: Поклонение пред частица от Честния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
САЩ и Дания се разбраха за Гренландия: Вашингтон ще гарантира...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Втори ден се провеждат парламентарни избори в Русия
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ