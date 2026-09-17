Гърция и България създават общ културен маршрут, посветен на виното

България и Гърция ще създадат общ културен и туристически маршрут, посветен на лозарството, виното и свързаното с тях културно наследство, съобщи Археологическият музей в Солун, който е водещ партньор по проекта.

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България и ще свърже археологически обекти, музеи, винарни и фестивали в единен тематичен маршрут. Според Археологическия музей в Солун проектът ще представя развитието на лозарството, производството и консумацията на вино от древността до наши дни, както и културното наследство, свързано с култа към Дионис.

Началната среща по проекта ще се състои утре, 18 септември, от 09:30 часа местно време в Археологическия музей в Солун, съобщава официалната програма „Интеррег Гърция – България“.

От гръцка страна участват Археологическият музей в Солун и организация на винопроизводителите от Северна Гърция, а от българска – Археологическият музей в Сандански и сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“.

Проектът е сред шестте одобрени от общо 163 подадени предложения, посочва Археологическият музей в Солун.