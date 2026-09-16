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Кораб заседна край румънския град Корабия заради ниското ниво на Дунав

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Кораб заседна край румънския град Корабия заради ниското ниво на Дунав
Снимка: БТА/Архив
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Самоходен плавателен съд е заседнал през последното денонощие в района на румънския град Корабия. Корабът е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите плавателни съдове, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава усложнена заради ниското ниво. По данни на дирекция „Речен надзор“ в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на Дунав остават в сила.

Прогнозата за следващите няколко дни е нивото на Дунав да се повиши.

# река Дунав #ниското ниво на река Дунав #заседнал кораб

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