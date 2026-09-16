Премиерът Радев за цените на горивата: Правителството предприема пакет от мерки в подкрепа на най-уязвимите български граждани

Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш е на официална визита у нас по покана на премиера Румен Радев. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

След срещата си двамата подчертаха, че имат общи възгледи по много въпроси.

"Гледаме към Чехия като на близка приятелска страна. С Чехия ни свързват дълбоки исторически и културни връзки. В България има стотици чешки учени, инженери, индустриалци, архитекти, археолози, дейци на изкуството и културата, които пристигат в младата българска държава след нашето Освобождение и помагат в развитието на икономиката, развитието на образованието, градоустройството, да градим съвременни за тогава европейски институции. Един важен принос, който ние никога не забравяме", посочи премиерът Радев.

Двамата лидери са обсъдили редица важни въпроси за сътрудничество между България и Чехия и от европейския дневен ред.

"И мога да заявя с удовлетворение, че тези здрави исторически и културни връзки, те се измерват с непрекъснато растещ стокообмен, който наближава 3 млрд. евро и с растящо инвестиране на чешката република в България. Редица са областите, в които ние имаме традиционно индустриално, икономическо и търговско сътрудничество, но днес говорим за нови технологии, за изкуствен интелект, за сътрудничество в ИТ сферата, в енергетиката и в традиционно силните и за двете страни сфери като отбранителната индустрия. Мога да кажа, че с премиера Бабиш споделяме убеждението, че енергетиката е фундаментът на нашето икономическо развитие Затова и ние с него и на ниво Европейски съюз подкрепяме с всички усилия, а мога да кажа, че премиерът Бабиш водеше борбата — така че ядрената енергетика да влезе като част от таксономията и в държавната помощ, и в европейското финансиране, и да намери своето място наред с другите зелени възобновяеми енергии. Това е един голям успех. Да не говорим, че премиерът Бабиш е един от най-сериозните привърженици и борци за това да имаме евтина, надеждна, стабилна електроенергия в Европа. И затова и ние споделяме общите убеждения, че трябва да има ревизия на европейската система за търговия с емисии и да отложим, и да ревизираме от сега ETS2", посочи българският министър-председател.

Той подчерта, че на първо място трябва да бъде гарантирана индустриалната сигурност и индустриалната независимост на Европа.

"По отношение на енергетиката разгледахме нашето възможно сътрудничество за развитие на нашите ядрени проекти съвместно. Искам да приветствам чешката страна, че имат първи важни стъпки за проекти, касаещи малките модулни реактори, и ние оттук нататък се договорихме да излъчим обща работна група, така че да установим едно такова сътрудничество по тази изключително важна за бъдещето на нашите енергийни системи и индустрии област. Също така България е готова да подкрепя Чехия, държавите от Централна и Източна Европа в тяхното усилие за диверсификация и стабилност на доставките на енергийни ресурси. Ние имаме свободен достъп с ясни споразумения и до двата гръцки терминала и до петте турски терминала за втечнен газ и можем по всяко време чрез резервирани капацитети да допринесем за нашите партньори и приятели да гарантират надеждни доставки на природен газ. А това е само началото. Ние вече говорим в перспектива за зелените енергийни коридори, които предстоят да минават през нашата страна и от Северна Африка и от региона на Кавказ."

Премиерът благодари на Андрей Бабиш за това, че Чехия е удържала на думата си и в срок е доставила 20 модерни влака за България, така че да изпълним ангажиментите си по ПВУ.

"Концернът „Шкода“ има едно засилващо присъствие в България и очертахме перспективите за нови съвместни проекти в областта на транспорта, в областта на индустриалното сътрудничество, в областта на високите технологии, защото и двете държави имат силен енергиен микс и трябва да използваме индустрията на бъдещето. България има какво да предложи, тъй като нашият институт "Инсайт" вече създава собствен модел за изкуствен интелект и това е една добра база за сътрудничество. По отношение на отбранителната индустрия, ние вече имаме компании, които работят заедно и сме един от лидерите в Европа за производство на боеприпаси, а напоследък работим съвместно за производство на дронове, на антидрон системи. Искам да благодаря на премиера Бабиш за това, че днес на бизнес форума, в който се събраха 186 български фирми и 50 чешки фирми, за това че той води днес тези чешки фирми, защото ние гледаме напред. Не само към търговия. Не само да търгуваме. Нашата амбиция е да мислим отвъд търговията, да мислим за съвместни проекти. По отношение на нашата европейска политика мога да кажа, че по европейския дневен ред ние имаме много еднакви и сходни виждания. И по отношение на търговията с емисии, и по отношение на нелегалната миграция."

Радев подчерта, че "религията няма място в тази война в Украйна."

"Против сме това религията да бъде още един елемент от тази ескалация. За това ние отстояхме нашето виждане да не се налагат санкции на патриарх Кирил."

Открито са представени пред Брюксел и резервите на България към санкциите срещу още двама руски граждани Вагит Алекперов и Искандер Махмудов.

"Няма нищо лошо всяка страна да отстоява интереса си", подчерта Радев.

Всичко, което се случва в Близкия изток има отражение върху икономиката, категоричен е министър-председателят.

"Работим в две направления. Българската страна е активна, така че да има по-голям капацитет за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив през Европа по суша. В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото стандартът в България е един от най-ниските в Европа. Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, на училищния транспорт, за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени - има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение."

"Страшно се радвам, че след 8 години отново съм в София. За мен беше голяма радост твоята победа в изборите. Преди 8 години ти ме посети като президент, а сега си министър-председател и това е страхотна новина за нас, защото имаме сходни възгледи. По всички тези въпроси имаме еднакво мнение. Така че наистина се радвам много, че съм тук, в България. И исторически имаме чудесни приятелски отношения и аз си спомням в миналото, още през 2019 година, на неформална среща, че България вече е в Шенген. Но тези неща продължават дълго. Всичко това е чудесно, ние сме съюзници и сме заедно в Европейския съюз, където и България вече стъпи в еврозоната, което приветстваме и вече няма никакъв проблем. Важното обаче е, че имаме наистина еднакви възгледи за ядрената енергетика и е важно пред старите държави-членки в Европейския съюз ние да имаме свои конкретни решения за какво да се прави", посочи Андрей Бабиш.

Той каза, че е поканил българския премиер в Чехия и отбеляза, че ще се очакват с нетърпение бъдещите контакти между двете държави.

Румен Радев посрещна чешкия си колега с официална церемония на площад "Св. Александър Невски". По-късно двамата разговаряха "на четири очи" в Министерския съвет. В рамките на визитата Радев и Бабиш да открият и българо-чешки бизнес форум в София. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ