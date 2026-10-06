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Мерки срещу дроновете: Американски експерти ще помагат на България

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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мерки дроновете американски експерти помагат българия
Снимка: БТА
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Американски експерти от Държавния департамент ще окажат експертна помощ на България за регулиране на мерките срещу дронове. Днес те се срещнаха с депутати от комисиите по отбрана и вътрешна сигурност в Народното събрание.

Разговорите са били планирани отдавна и нямат общо с инцидента в Черно море, заяви заместник-председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев.

Обсъжданите теми са били свързвани с правила за използване на антидрон системи, защита на критичната инфраструктура и ясно разграничаване на отговорностите между министерствата.

В началото на 2027 година у нас се очаква официална американска мисия, която да помогне за реализирането на национална стратегия по модела на вече успешно действащите системи в Балтийските държави.

#защита срещу дронове #експерти #комисия по отбрана #Христо Гаджев #американци

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