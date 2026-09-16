Високите цени на горивата: От опозицията предлагат да има компенсация от 20 евроцента за всеки литър

Опозицията с атака към управляващите. ГЕРБ обвиниха кабинета, че си измисля резултати от одитни доклади. Изтъкнаха и, че има устни указания от Министерството на финансите към АПИ да изготвят документи, така че разходи за дейности от 2026 г. се прехвърлят в приключилата бюджетна 2025 г.

ГЕРБ атакуваха министъра на регионалното развитие, че по време на комисия е показал доклад от сметната палата за одит на АПИ. От ГЕРБ са поискали същия доклад от Сметната палата, но от там им отговорили, че такъв няма, няма и проект на доклад, а министър Иван Шишков дори не попада в кръга от лица, до които следва да бъде връчен. Затова от ГЕРБ го обявиха в политическа манипулация.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: "Когато управляващите започнат да се измислят резултат от одитни доклади или още по-лошо – да ги диктуват на независимите контролни органи и да ги използват като оръжие, тогава се губи доверието в цялата държава. Ще сезираме компетентните европейски и национални институции. Това е риск за финансовата стабилност на страната. Спрете се!".

“Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации за манипулиране на държавния дефицит за 2025 г. чрез намеса в работата на Сметната палата по възложени одити. Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата ѝ, нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки”, посочват в позиция от Министерството на финансите.

На тема високите цени на горивата, от ДБ смятат, че трябва проверка дали причината е само случващото се в Иран или по пътя на горивата до бензиностанциите има схеми. От ПП предупредиха, че се задава сериозен инфлационен шок и ако правителството изпусне тази криза, няма да се оправим поне две години. От “Възраждане” смятат, че трябва да се намали ДДС-то на горивата.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", ДБ: "Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. Това, което ние предлагаме е 20 евроцента за всеки литър бензин и дизел, не от премиум бензин и дизел, както и пропан-бутан, а от нормалните бензин и дизел. Допълнителните приходи от ДДС компенсират изцяло тези 20 евроцента и дори остават определена сума."

Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната": "Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството и да осъзнае, че трябва да даде компенсации. Правителството трябва да действа незабавно с пакет от мерки, ако не знаят как – да препишат мерките от 2022 г."

Димо Дренчев, “Възраждане”: "Правителството като цяло да предприеме някакви мерки. Дали това ще бъде корекция в цената на ДДС за горивата, защото акцизите вече са много ниски, или някакъв тип субсидия за фирмите, които ползват горива и за гражданите, дали ще е на критерии социално слаби, но тези мерки трябва да започнат да се обсъждат."

От ДБ поискаха изслушването на премиера, министъра на отбраната и ДАНС и за пожарите в заводите на "ЕМКО". Предложението беше отхвърлено, а опозицията обвини управляващите, че крият премиера.

Атанас Атанасов, ДБ: "През последния месец има два пожара с взривове в складове с боеприпаси на една българска фирма. Има два случая, които са засечени от специалните служби на Германия за българско участие. И всичко това касае рискове за българската национална сигурност съгласно Конституцията от една страна и една заповед на министър-председателя от 15 май той е определил, че лично отговаря и координира работата на българските служби. Така, че по реда на парламентарния контрол добре би било да не пазите министър-председателя, а да дойде да отговаря, защото това са важни въпроси."

снимки: БТА

Парламентът отхвърли искането на ПП за изслушване на генералния директор на БНТ и председателя на СЕМ във връзка с обстоятелствата около отстраняването на Георги Ангелов като водещ на предаването "История.BG".