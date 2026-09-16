По-ниски цени на основните плодове и зеленчуци от миналата година

По-ниски са цените на основните плодове и зеленчуци на Централния кооперативен пазар в Русе в сравнение със същия период на миналата година. Според директора на Общинския пазар Кунчо Кунчев причината е добрата реколта и голямото предлагане на българска продукция. Вносът на зеленчуци също е намалял заради високите цени на чуждестранната продукция.

„Интересно за сезона е и за очакванията, още и моите, на нашите клиенти, че в момента цените на основните плодове и зеленчуци, които в момента изобилстват по градините, са по-ниски отколкото миналата година по това време. Действително, особено краставици, домати, зеле, неща, които в момента ги има, за разлика от миналата година са с по-ниски цени“, каза директорът на Общинския пазар в Русе Кунчо Кунчев.

По думите му годината е била плодородна за региона, а първоначалното поскъпване на плодовете и зеленчуците през пролетта е било последвано от значителен спад с появата на българската продукция.

„Пролетта тръгнаха високи цени на плодовете и зеленчуците, заради вноса. После започнаха наистина стремглаво да спадат цените, заради родното производство и това, което предлагаха нашите земеделски производители, които работят на пазара. Като цяло, наистина и плодородната година и голямото предлагане наистина налага малко по-ниски цени, отколкото са били през миналата година, въпреки очакванията въобще на нашите клиенти.“

Най-ниски са цените на продукцията, която в момента се предлага масово от местните производители – домати, краставици и зеле.

По-скъпи спрямо други продукти са картофите, като Кунчев предполага, че това е свързано с по-ниско производство. На пазара вече има и е грозде на добри цени, каза Кунчев.

По думите му търсенето на зеленчуци за зимнина все още е слабо, което той свързва с очакванията на хората за по-високи цени.

Вносът от южните ни съседки също е намалял, след като през пролетта и лятото цените на чуждестранната продукция са били високи.

Вижте повече в прякото включване на Теодор Стамболиев.