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Заплаха ли е изкуственият интелект?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 00:55 мин.
По света
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман каза, че светът има право да се страхува, но трябва и да се доверява на компаниите, които се занимават с изработването на изкуствен интелект.

Наясно сме с мащаба на дейността си. Светът трябва да вярва, че ще постъпим правилно, каза още Алтман по време на пресконференция в Сан Франциско.

Това е първата му публична изява след като бивш служител на друга компания за изкуствен интелект "Антропик", изрази опасения, че до края на десетилетие човечеството може да изчезне, ако не се забави разработването на умните модели.

С призива за забавяне се съгласиха мнозина експерти и анализатори. Част от тях приканиха правителствата да се включат с изработването на регулации за изкуствения интелект.

#използване на изкуствен интелект # изкуствен интелект

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