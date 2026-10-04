БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото...
Чете се за: 04:15 мин.
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 08:32 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази

Засенчването не може да охлади водата

готова употреба **** глобалното избелване коралите вече мащабното историята
Снимка: БНТ
Слушай новината

Морски биолози от САЩ успешно са тествали подводни „чадъри", които спасяват кораловите рифове от прегряване, пише Физ орг.

Засенчването не може да охлади водата, но предпазва коралите от увреждания, причинени от ултравиолетовите лъчи и интензивното слънчево греене, които засилват излагането им на топлинен стрес.

Резултатите от експеримента, проведен през лятото с цел защита на крехките екосистеми от климатичните промени, са публикувани в сп. Frontiers in Marine Science.

Изследователите от Югоизточния университет „Нова" във Флорида са инсталирали 20 сенника над колонии от два вида корали в залива Нюфаунд Харбър в Канада. Конструкциите от тръби и найлонова тъкан са били прикрепени към дъното и са плавали на 30 сантиметра над коралите, намалявайки нивото на слънчевата радиация с 60 процента.

Оказва се, че засенчените корали не само са губили по-малко цвят заради топлинен стрес, но дори частично са възстановили естествените си цветове след поставянето на наподобяващите чадъри сенници.

„Термичното обезцветяване на коралите е вероятно най-голямата заплаха за рифовете по целия свят и ние сме длъжни да се борим с климатичните промени, за да ги опазим", отбелязва водещата авторка на изследването д-р Карън Нийли. Според нея подобни „чадъри" осигуряват временна защита на малки площи и биха могли в бъдеще да послужат като спасителен пояс за най-уязвимите видове.

Обезцветяването настъпва, когато повишаването на температурата на водата разрушава симбиозата между коралите и водораслите, които живеят в тях. Тези микроорганизми снабдяват полипите с хранителни вещества и им придават цвят.

Загубата на симбионти (организъм, който съжителства в симбиоза с друг организъм) превръща рифовете в бели „призраци" и ги обрича на гладна смърт.

През 2023 г. рекордната морска горещина край бреговете на Флорида почти напълно унищожи различни местни видове. Традиционните методи за възстановяване на рифовете са изключително скъпи, а новите полипи остават уязвими за бъдещи горещи вълни.

Авторите на изследването признават, че използваният от тях метод има ограничения и не е панацея за целия Световен океан. Мащабното използване на сенници ще налага трудни решения относно това кои точно участъци от рифовете си заслужава да бъдат спасени. Въпреки това експериментът доказва жизнеспособността на концепцията и открива нов път в борбата за оцеляването на коралите.

#прегряване #защита на корали #чадъри #радиация

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
2
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
3
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
4
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
5
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
6
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Екология

Нова надпревара: Кой първи ще изгради ядрени реактори на Луната?
Нова надпревара: Кой първи ще изгради ядрени реактори на Луната?
Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано? Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано?
Чете се за: 04:50 мин.
За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния За "средиземноморски мини-ураган" предупредиха властите на Каталуния
Чете се за: 01:15 мин.
Екокъщи на бъдещето: Ще живеем ли отново в домове от глина? Екокъщи на бъдещето: Ще живеем ли отново в домове от глина?
Чете се за: 03:40 мин.
Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат? Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат?
Чете се за: 02:55 мин.
Бариера срещу нерегламентирани отпадъци в пловдивското село Калековец Бариера срещу нерегламентирани отпадъци в пловдивското село Калековец
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил "Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ