"Чадъри" от тръби и найлони спасяват коралите от прегряване

Морски биолози от САЩ успешно са тествали подводни „чадъри", които спасяват кораловите рифове от прегряване, пише Физ орг.

Засенчването не може да охлади водата, но предпазва коралите от увреждания, причинени от ултравиолетовите лъчи и интензивното слънчево греене, които засилват излагането им на топлинен стрес.

Резултатите от експеримента, проведен през лятото с цел защита на крехките екосистеми от климатичните промени, са публикувани в сп. Frontiers in Marine Science.

Изследователите от Югоизточния университет „Нова" във Флорида са инсталирали 20 сенника над колонии от два вида корали в залива Нюфаунд Харбър в Канада. Конструкциите от тръби и найлонова тъкан са били прикрепени към дъното и са плавали на 30 сантиметра над коралите, намалявайки нивото на слънчевата радиация с 60 процента.

Оказва се, че засенчените корали не само са губили по-малко цвят заради топлинен стрес, но дори частично са възстановили естествените си цветове след поставянето на наподобяващите чадъри сенници.

„Термичното обезцветяване на коралите е вероятно най-голямата заплаха за рифовете по целия свят и ние сме длъжни да се борим с климатичните промени, за да ги опазим", отбелязва водещата авторка на изследването д-р Карън Нийли. Според нея подобни „чадъри" осигуряват временна защита на малки площи и биха могли в бъдеще да послужат като спасителен пояс за най-уязвимите видове.

Обезцветяването настъпва, когато повишаването на температурата на водата разрушава симбиозата между коралите и водораслите, които живеят в тях. Тези микроорганизми снабдяват полипите с хранителни вещества и им придават цвят.

Загубата на симбионти (организъм, който съжителства в симбиоза с друг организъм) превръща рифовете в бели „призраци" и ги обрича на гладна смърт.

През 2023 г. рекордната морска горещина край бреговете на Флорида почти напълно унищожи различни местни видове. Традиционните методи за възстановяване на рифовете са изключително скъпи, а новите полипи остават уязвими за бъдещи горещи вълни.

Авторите на изследването признават, че използваният от тях метод има ограничения и не е панацея за целия Световен океан. Мащабното използване на сенници ще налага трудни решения относно това кои точно участъци от рифовете си заслужава да бъдат спасени. Въпреки това експериментът доказва жизнеспособността на концепцията и открива нов път в борбата за оцеляването на коралите.