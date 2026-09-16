Коментар на Зеленски за руските дронове във въздушното пространство на Молдова

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли американската концепция, че войната може да бъде решена в полза и на Украйна, и на Русия.

Това не може да се случи, каза Зеленски в интервю за канадската телевизия Си Би Ес. Единствената победа за всички ще бъде мирът и края на войната, според него. Зеленски обаче подчерта, че не може да се съгласи за край на войната ако само Украйна ще плати цената за това.

По думите на украинския държавен глава два руски дрона са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през страната. Очаква се генералният секретар на НАТО Марк Рюте да разговаря с британския премиер Анди Бърнам след серията инциденти, свързани с дронове във въздушното пространство на ЕС и руски военен кораб, който изстреля сигнални ракети по датски хеликоптер в Балтийско море.