Изложба събира 88 картини на Ван Гог заедно след повече от 40 години

Интересна изложба в Нидерландия. 88 картини на Винсент ван Гог са изложени за първи път от 1984 г. насам в музея Кролер-Мюлер в Централна Нидерландия.

Сред тях са „Селяни, ядящи картофи“, „Тераса на кафене през нощта“ и „Старата кула в Нюенен“.

Музеят притежава една от най-големите частни колекции от картини на прочутия художник от XIX век, но те рядко се показват заедно. Изложбата продължава до 3 януари 2027 г.