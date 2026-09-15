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Отново на "Евровизия": Република Северна Македония се връща след 5 години пауза

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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След 5-годишно отсъствие Република Северна Македония се завръща на сцената на "Евровизия" в Бургас.

От обществената телевизия в Скопие обявиха нов подход към конкурса с промени и повече прозрачност в селекцията на песен и изпълнител. За първи път страната участва в "Евровизия" през 98-ма година в Бирмингам с изпълнението на Владо Яневски, а най-големият успех на "Евровизия" идва с Тамара Тодевска през 2019-та година в Тел Авив.

Яна Бурческа, член на делегацията на РСМ за "Евровизия": "Това е чудесна новина както за македонската публика, така и за македонската музика. Бих подчертала, че "Евровизия" е много повече от една песен, едно изпълнение или класирането. Винаги гледам на това като на форма на културна дипломация и върху това трябва да се насочим и фокусираме и да покажем на сцената на "Евровизия" какво носи Северна Македония като релевантен, съвременен звук."

#Република Северна Македония #Завръщане #евровизия

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