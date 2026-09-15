Отново на "Евровизия": Република Северна Македония се връща след 5 години пауза

След 5-годишно отсъствие Република Северна Македония се завръща на сцената на "Евровизия" в Бургас.

От обществената телевизия в Скопие обявиха нов подход към конкурса с промени и повече прозрачност в селекцията на песен и изпълнител. За първи път страната участва в "Евровизия" през 98-ма година в Бирмингам с изпълнението на Владо Яневски, а най-големият успех на "Евровизия" идва с Тамара Тодевска през 2019-та година в Тел Авив.